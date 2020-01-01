الزمالك يكرم طبيب الغلابة بإطلاق اسمه على أحد مساجد النادي

الخميس 30/يوليه/2020 - 01:56 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي


استقر نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور على تكريم طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالي الذي وافته المنية أول أمس الثلاثاء، من خلال وضع اسمه في أحد منشآت النادي.

جاء ذلك حسب ما كشف خالد الغندور قائد نادي الزمالك السابق، والذي أكد أن مرتضى منصور رئيس النادي الأبيض، قرر إطلاق اسم الدكتور محمد مشالي المعروف بإسم "طبيب الغلابة" على المسجد الجديد بالنادي.

وأشار الغندور في تصريحات عبر قناة نادي الزمالك: "مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قرر إطلاق اسم الدكتور محمد مشالي على المسجد الجديد بنادي الزمالك".

جدير بالذكر أن الطبيب محمد مشالي، المعروف بـ"طبيب الغلابة"، كان توفي عن عمر يناهز 76 عاما.

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