أحمد عمر هاشم: المسلمين مطالبين بهذا الأمر في يوم عرفة (فيديو)

قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إن الشخص الذي نوى القيام بالحج هذا العام، ولم يستطيع القيام بسبب أزمة كورونا، فعليه أن يعلم ويثق بان جزائه عند الله لن يضيع أبدًا، معقبًا: "ادعوا الجميع بأن يتجه إلى الله ويتضرع بالدعاء إلى الله لإزالة هذه الغمة".





وتابع "هاشم"، خلال حواره عبر "سكايب"، مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الأربعاء، أن المسلمين مطالبين في هذه الأيام التي تعد من أفضل الأيام عند الله، التي تمنت يوم عرفة، وعيد الأضحى، بالإكثار من التوبة والاستغفار، والصدقة، لافتَا إلى أن يوم عرفات من أفضل الأيام العشر من ذوي الحجة.





من ناحية أخرى كشف الدكتور مبروك عطية، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، عن دعاء يوم عرفة وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو كل شيء قدير.

وقال "عطية"، في لقائه عبر "سكايب"، ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "ام بي سي مصر" أن صيام يوم عرفة سنة للقادر عليه من غير الحجيج.



وأضاف أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، أن الرسول صلى الله عليه وسلم احتسب إلى الله أن يغفر صيام عرفة سنة مضت وأخرى قادمة.



موسم حج استثنائي تقود المملكة العربية السعودية هذا العام، موسم حج استثنائي، حيث يتوافد عدد محدود من ضيوف الرحمن من مناطق المملكة على الحرم المكي، بعد أن انتهت السلطات استعداداتها لاستقبالهم، وطبقت السلطات السعودية، آليات صحية، وإجراءات صارمة تساعد الحجاج منذ وصولهم، لتنظيم موسم حج خال من فيروس كورونا. البروتوكولات الصحية.