السفير الروسي: جماعات إرهابية منتشرة في ليبيا هدفها محاربة مصر

قال جيورجي بوريسينكو، السفير الروسي الجديد لدى القاهرة، إن الشعب المصري كالشعب الروسي يدرك جيدًا عمق العلاقات بين البلدين.





وأضاف "بوريسينكو"، خلال حواره تليفونية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، ببرنامج "رأي عام"، على فضائية "تين"، أن توطيد العلاقات بين مصر وروسيا كان الهدف الأولى بالنسبة له.





وشدد على أن روسيا حريصة على تنفيذ مشروعات ضخمة في مصر، وتهتم بشكل كبير بالشراكة مع مصر، لافتًا إلى أنه سيتم توريد 1500 عربة قطار حديثة إلى مصرخلال 3 سنوات.





وأشار السفير الروسي الجديد لدى القاهرة، إلى أن هناك جماعات إرهابية منتشرة في ليبيا هدفها محاربة مصر وروسيا والدول الأوروبية.





وأضاف "بوريسينكو"، أنهم يحاولون مع الشركاء الإقليميين الوصول لوقف إطلاق النار في ليبيا، متابعًا: "لن نسمح بأي شكل بتصعيد يهدد الخط الأحمر المصري في ليبيا"، مؤكدًا: "نحن ضد تقسيم ليبيا، ونستهدف أن تكون دولة موحدة ذات سيادة".





وفي سياق آخر، يستعد عدد من النواب الأميركيين، لتقديم مشروع قانون يدعو إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لفرض عقوبات على تركيا وروسيا لدورهما في إذكاء الصراع في ليبيا.





وكشفت مجلة foreign policy الأميركية، الأربعاء، عن مشروع القانون هذا الذي يتم تحضيره في مجلس النواب والكونغرس والذي يجبر إدارة ترمب على فرض عقوبات على تركيا وروسيا، وسط تحذيرات وزارة الدفاع الأميركية من نشر المرتزقة الأجانب في المنطقة المشتعلة، حسبما جاء بمنصة "مداد نيوز" السعودية.



