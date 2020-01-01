شاهد.. مصطفى الحلواني يهدي الأمة الأسلامية موسيقى عيد الأضحى

الخميس 30/يوليه/2020 - 01:48 ص
بوابة الفجر
سعد نبيل
أعد مؤلف الموسيقي مصطفى الحلواني، هدية لجمهوره بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وهي تأليف موسيقى جديدة لتكبيرات العيد.


حيث طرح "الحلواني"، الموسيقى عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، واستخدم فيها "البيانو والقانون" بشكل هرمونى.


مصطفى الحلواني، وضع الموسيقى التصويرية لأكثر من ١٠٠ عملا، ما بين مسلسلات وأفلام وبرامج تلفزيونية، منها مسلسلات "الصياد" بطولة يوسف الشريف، "ظل الرئيس" بطولة  ياسر جلال، و"الحرباية" بطولة هيفاء وهبى، و"ظرف اسود" بطولة عمرو يوسف، و"الحصان الاسود" بطولة أحمد السقا، و"حكايتى" بطولة ياسمين صبرى، و"ختم النمر" بطولة  احمد صلاح حسنى، وفي السينما وضع الموسيقى التصويرية لعدد من الأفلام منها؛ "سكر مر"، و"سينما على بابا" لأحمد مكي، كما وضع موسيقى حفلي افتتاح وختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورتيه الماضيتين.
 


كما وضع أيضا موسيقى قنوات dmc والقناة الاولى والفضائية المصرية بعد تطويرهما، والمحور، وبرامج "مساء dmc"، و"صباح الخير يا مصر"، و"رحله اليقين"، و"خطوات الشيطان"، و"حكيات لطيفه"، و"اسم من مصر"، و"المسامح كريم".

شاهد.. مصطفى الحلواني يهدي الأمة الأسلامية موسيقى عيد الأضحى
شاهد.. مصطفى الحلواني يهدي الأمة الأسلامية موسيقى عيد الأضحى
شاهد.. مصطفى الحلواني يهدي الأمة الأسلامية موسيقى عيد الأضحى
شاهد.. مصطفى الحلواني يهدي الأمة الأسلامية موسيقى عيد الأضحى
شاهد.. مصطفى الحلواني يهدي الأمة الأسلامية موسيقى عيد الأضحى
شاهد.. مصطفى الحلواني يهدي الأمة الأسلامية موسيقى عيد الأضحى

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