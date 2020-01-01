"الأوقاف": ندرس عودة صلاة الجمعة بشكل تدريجي بعد عيد الأضحى

قال الدكتور عبدالله حسن، المتحدث الإعلامي لوزارة الأوقاف، إن وزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة درس آلية وضوابط العودة التدريجية لصلاة الجمعة، وبإذن الله في أول اجتماع للجنة إدارة أزمة كورونا بعد عيد الأضحى سيطرح عليهم هذه الدراسة.

وعن تفاصيل هذه الدراسة قال "حسن"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الأربعاء،: "دعنا ننتظر ما تنتج عنه اجتماع لجنة إدارة أزمة كورونا بعد عيد الأضحى المبارك".

6 فتاوى مهمة بشأن ذبح الأضاحي في العيد

وفي وقت سابق، أعلنت دار الإفتاء المصرية أن ‎وقفة عرفات ستكون يوم الخميس 30 من يوليو الجاري، وأول أيام عيد الأضحى سيكون الجمعة 10 من ذي الحجة الموافق 31 يوليو، ولكن تستمر الإجراءات الاحترازية في هذا العيد وعلى رأسها استمرار غلق الحدائق والمنتزهات.





وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز الفتاوى التي خرجت من دار الإفتاء بشأن ذبح الأضاحي خلال الساعات الأخيرة:





- يجوز شرعًا إضعاف مقاومة الحيوانات قبل ذبحها؛ سواء أكان ذلك بتخديرها تخديرًا خفيفًا، أم بصعقها بتيار كهربائي منخفض الضغط، أم بغير ذلك مِن الأساليب التي يقررها المتخصصون، بشرط ألَّا يؤدي هذا التخدير أو الصعق إلى موتها لو تُرِكَت دون ذبح، بل تحيا حياةً مستقرة، ثم تُذبَحُ بعد ذلك بالطريقة الشرعية في الذكاة، فتكون حلالًا حينئذٍ، فإذا أدَّى شيءٌ مِن ذلك لِموتِ الحيوان قبل ذبحه فإنه يعتبر ميتةً ويَحرُمُ أكلُه.





- إلقاء مخلفات الأضاحي في الطرقات والشوارع فعل مذموم وجريمة كبيرة؛ لأن فيه إيذاء للناس، وإثارة لاشمئزازهم، وأخلاق الإسلام إماطة الأذى عن طريق الناس؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إماطة الأذى عن الطريق صدقة" رواه مسلم.





- لا يجوز أن نترك مخلفات الذبح في الشوارع لتتسبب في إيذاء الناس، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار" رواه ابن ماجه.





- لا يصح تلويث البدن والثياب بدماء الأضاحي، لأن النظافة والطهارة سلوك ديني وحضاري.





- ينبغي الالتزام بالذبح في الأماكن المخصصة لذلك لأن فيه رعاية للمصلحة العامة والخاصة.



