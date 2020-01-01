الأرصاد تكشف تفاصيل طقس عيد الأضحى

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس، الموافق 30 يوليو 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.





طقس الخميس نهارًا





- شبورة مائية صباحًا، وطقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.

- طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة.





طقس الخميس ليلًا





- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.





- طقس لطيف على السواحل الشمالية.





- طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد.





الظواهر الطبيعية

- أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وجنوب الصعيد تكون رعدية أحيانًا.

- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.





الوصف الفني لخرائط الطقس





- تتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.