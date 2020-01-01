بالصور.. أبطال فيلم "الغسالة" يحتفلون بالعرض الخاص

الخميس 30/يوليه/2020 - 01:28 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر _ نادين نجدي _ تصوير ياسمين عليوة
احتفل أبطال فيلم "الغسالة"، أمس بالعرض الخاص للفيلم، وحضر العرض كلا من الفنان أحمد حاتم، والفنانة هنا الزاهد، وظهرت مفاجآت وكواليس خلال العرض.



كما حرص الفنان أحمد فهمي على مساندة ودعم زوجته الفنانة هنا الزاهد، وجاء لحضور فيلمها، الذى تلعب فيه البطولة بجانب أحمد حاتم، والمفاجأة في العرض ظهور الفنانة درة، والمخرج مجدي الهواري.


يذكر أن الفيلم تدور أحداثه في إطار من الكوميديا، ويقوم على فكرة تنتمي للخيال العلمي، كما يضم مشاهد أكشن ومطاردات، وتدور بعض مشاهده في زمن التسعينيات.


فيلم الغسالة من بطولة محمود حميدة وأحمد حاتم وهنا الزاهد، بالإضافة إلى محمد سلّام وبيومي فؤاد وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثي وعلي الطيب، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة شيرين رضا، وهو من تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبدالحميد ومن إنتاج نيوسينشري وأفلام مصر العالمية وسينرجي فيلمز.
بالصور.. أبطال فيلم "الغسالة" يحتفلون بالعرض الخاص
بالصور.. أبطال فيلم "الغسالة" يحتفلون بالعرض الخاص
بالصور.. أبطال فيلم "الغسالة" يحتفلون بالعرض الخاص
بالصور.. أبطال فيلم "الغسالة" يحتفلون بالعرض الخاص
بالصور.. أبطال فيلم "الغسالة" يحتفلون بالعرض الخاص
بالصور.. أبطال فيلم "الغسالة" يحتفلون بالعرض الخاص
بالصور.. أبطال فيلم "الغسالة" يحتفلون بالعرض الخاص
بالصور.. أبطال فيلم "الغسالة" يحتفلون بالعرض الخاص
بالصور.. أبطال فيلم "الغسالة" يحتفلون بالعرض الخاص
بالصور.. أبطال فيلم "الغسالة" يحتفلون بالعرض الخاص
بالصور.. أبطال فيلم "الغسالة" يحتفلون بالعرض الخاص
بالصور.. أبطال فيلم "الغسالة" يحتفلون بالعرض الخاص
بالصور.. أبطال فيلم "الغسالة" يحتفلون بالعرض الخاص
بالصور.. أبطال فيلم "الغسالة" يحتفلون بالعرض الخاص
بالصور.. أبطال فيلم "الغسالة" يحتفلون بالعرض الخاص
بالصور.. أبطال فيلم "الغسالة" يحتفلون بالعرض الخاص
بالصور.. أبطال فيلم "الغسالة" يحتفلون بالعرض الخاص
بالصور.. أبطال فيلم "الغسالة" يحتفلون بالعرض الخاص
بالصور.. أبطال فيلم "الغسالة" يحتفلون بالعرض الخاص
بالصور.. أبطال فيلم "الغسالة" يحتفلون بالعرض الخاص
بالصور.. أبطال فيلم "الغسالة" يحتفلون بالعرض الخاص
بالصور.. أبطال فيلم "الغسالة" يحتفلون بالعرض الخاص
بالصور.. أبطال فيلم "الغسالة" يحتفلون بالعرض الخاص
بالصور.. أبطال فيلم "الغسالة" يحتفلون بالعرض الخاص
بالصور.. أبطال فيلم "الغسالة" يحتفلون بالعرض الخاص
بالصور.. أبطال فيلم "الغسالة" يحتفلون بالعرض الخاص
بالصور.. أبطال فيلم "الغسالة" يحتفلون بالعرض الخاص
بالصور.. أبطال فيلم "الغسالة" يحتفلون بالعرض الخاص
بالصور.. أبطال فيلم "الغسالة" يحتفلون بالعرض الخاص
بالصور.. أبطال فيلم "الغسالة" يحتفلون بالعرض الخاص
بالصور.. أبطال فيلم "الغسالة" يحتفلون بالعرض الخاص
بالصور.. أبطال فيلم "الغسالة" يحتفلون بالعرض الخاص
بالصور.. أبطال فيلم "الغسالة" يحتفلون بالعرض الخاص
بالصور.. أبطال فيلم "الغسالة" يحتفلون بالعرض الخاص
بالصور.. أبطال فيلم "الغسالة" يحتفلون بالعرض الخاص
بالصور.. أبطال فيلم "الغسالة" يحتفلون بالعرض الخاص

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