تعرف على عدد المتأهلين من السعودية لدوري أبطال آسيا في النسختين المقبلتين

الخميس 30/يوليه/2020 - 01:10 ص
بوابة الفجر
وكالات
قال الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الأربعاء، إن الاتحاد الآسيوي للعبة اعتمد الحد الأقصى لمقاعد المملكة في دوري أبطال آسيا خلال النسختين المقبلتين عامي 2021 و2022.
وأضاف الاتحاد على موقعه: "اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الأربعاء، 3 مقاعد مباشرة للأندية السعودية بالإضافة إلى مقعد رابع يخوض الملحق المؤهل إلى دوري أبطال آسيا".

وتابع: "طبقاً لتقييم الاتحاد الآسيوي فإن الدولتين الأعلى في التصنيف في قسمي (الغرب والشرق) تحصلان على الحد الأعلى، ويعتمد هذا التقييم على نتائج الأندية في البطولة خلال السنوات الأربع الماضية".

وقدمت الأندية السعودية نتائج مميزة في النسخة الماضية حيث فاز الهلال باللقب على حساب أوراوا رد دياموندز الياباني وبلغت أندية الاتحاد والأهلي والنصر دور الستة عشر فيما استمر الاتحاد والنصر إلى دور الثمانية.

وسيستكمل الاتحاد الآسيوي بطولاتي دوري الأبطال وكأس الاتحاد للموسم الحالي في سبتمبر (أيلول) المقبل بعد توقف طويل منذ مارس (آذار) الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا.

أخبار تهمك

النقل تعلن زيادة أسعار هذه القطارات رسميا بداية من الغد (التفاصيل)

منذ حوالي 9 ساعات

خبير سياسي يكشف حقيقة لجوء مصر للحل العسكري في سد النهضة

منذ حوالي 17 ساعة

تعرف على غيابات ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

منذ 36 دقيقة

لاوتارو يحسم مستقبله مع برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

ريال مدريد يُعلن رحيل لاعب آخر

منذ ساعتين و 38 دقيقة

إطلالة جديدة لنجم ليفربول محمد صلاح قبل عيد الأضحى

منذ حوالي 5 ساعات

تعليق مثير من صالح جمعة بعد إلتزامه في تدريبات الأهلي

منذ ساعة و 28 دقيقة

الأهلي يخطط لخطف نجم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

بعد فشل صفقة موليكا.. فايلر يطلب ضم الدبابة النيجيرية للأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

بيان عاجل من النائب العام بشأن تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي

منذ حوالي 3 ساعات

أين سيتجه كهربا عقب اعتزاله كرة القدم؟ قرار مفاجئ

منذ ساعة و 7 دقيقة

السجن 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه على منار سامى فتاة "التيك توك"

منذ حوالي 13 ساعة

بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس اليوم

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الصحة: تسجيل 409 إصابة جديدة بكورونا.. و37 حالة وفاة

منذ حوالي 3 ساعات

ننشر مواعيد القطارات الجديدة المقرر زيادة أسعار تذاكرها غدا

منذ حوالي 9 ساعات

قائد الأهلي السابق يُفجر مفاجأة كبرى عن التفويت في الدوري المصري

منذ 40 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:29 م

بيان عاجل من النائب العام بشأن تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي

تعرف على غيابات ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

01:03 ص

عاجل.. الصحة: تسجيل 409 إصابة جديدة بكورونا.. و37 حالة وفاة

10:32 م

قائد الأهلي السابق يُفجر مفاجأة كبرى عن التفويت في الدوري المصري

12:59 ص

خبير سياسي يكشف حقيقة لجوء مصر للحل العسكري في سد النهضة

08:27 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»