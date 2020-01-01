يبدأ تطبيقها اليوم.. تعرف على أسعار تذاكر القطارات بعد الزيادة الجديدة

الخميس 30/يوليه/2020 - 03:44 ص
قطار - أرشيفية
قطار - أرشيفية
الفجر
تبدأ وزارة النقل، اليوم الخميس، في تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار القطارات، والتي أعلنت عنها الوزارة في وقت سابق.

وقال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أمس الأربعاء، إنه بدءا من اليوم الخميس، سيتم رفع أسعار تذاكر عدد 38 قطارًا من اجمالي عدد 900 قطار عاملين على كافة خطوط السكك الحديد.

وأضاف الوزير في تصريحات صحفية، أن هذه القطارات يتم رفع قيمة تذكرتها لكونها قطارات جديدة بالكامل، موضحا أن اسعار القطارات الأخرى العاملة ستظل كما هي للجمهور.

وأكد وزير النقل، أنه تم رفع سعر التذكرة بقيمة 25 جنيهًا للقطارات الجديدة، أما القطارات القديمة فسيتم تشغيلها بنفس الأسعار الحالية.

وأوضح أن السكة الحديدة تدفع يوميا بعدد 900 قطار، فضلًا عن 38 قطارًا جديدًا ما بين مكيفة وفاخرة، وقطارات درجة ثالثة، ولكنها جديدة بالكامل، موضحًا أن رفع أسعار التذاكر سيكون على القطارات الجديدة فقط.

جاء ذلك خلال جولته اليوم لتفقد ومتابعة سير الاعمال في محيط عمارة الشربتلي والواقعة في 17 شارع البرازيل في الزمالك والتي شهدت تصدعات بسبب اعمال حفر محطة مترو الزمالك، في امان تام.

ووفقا لشريحة الأسعار الجديدة فإن أسعار القطارات ستكون كالتالي:

- قطار "القاهرة - الإسكندرية" درجة أولى بـ 125 جنيهًا بدلًا من 100 جنيه.

- رفع تذكرة قطار "القاهرة - الإسكندرية" درجة ثانية من 70 إلى 100 جنيه.

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