السفير الروسي: حريصون على تنفيذ مشروعات ضخمة في مصر

قال جيورجي بوريسينكو، السفير الروسي الجديد لدى القاهرة، إن الشعب المصري كالشعب الروسي يدرك جيدًا عمق العلاقات بين البلدين.





وأضاف "بوريسينكو"، خلال حواره تليفونية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، ببرنامج "رأي عام"، على فضائية "تين"، أن توطيد العلاقات بين مصر وروسيا كان الهدف الأولى بالنسبة له.





وشدد على أن روسيا حريصة على تنفيذ مشروعات ضخمة في مصر، وتهتم بشكل كبير بالشراكة مع مصر، لافتًا إلى أنه سيتم توريد 1500 عربة قطار حديثة إلى مصر خلال 3 سنوات.





في سياق منفصل، سجلت السلطات الصحية الروسية، اليوم الأربعاء، 169 وفاة و5475 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة، مقابل 5395 إصابة و150 وفاة في اليوم السابق.

وكانت السلطات الصحية في روسيا، أعلنت في وقت سابق عن تسجيل 5395 إصابة جديدة بفيروس كورونا و150 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقد سجلت السلطات الصحية في روسيا، 5636 إصابة و85 وفاة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، مقابل 5765 إصابة و77 وفاة في إحصائية أمس، لتبلغ الحصيلة 818120 حالة، منها 13354 وفاة.

ووفقًا لمركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، ارتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 603329 بعد تسجيل 3079 حالة شفاء جديدة خلال اليوم الماضي، لتبقى هناك 201437 حالة نشطة.

وكشف مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، أن 24.9% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.

وقد أعلنت العاصمة موسكو، عن تسجيل 694 إصابة جديدة لتبقى الحصيلة اليومية دون عتبة الـ700 على مدى الشهر الحالي رغم زيادة طفيفة للأرقام خلال الأيام الماضية.

