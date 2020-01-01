أهداف مباراة - تورينو 2 × 3 روما

الخميس 30/يوليه/2020 - 12:30 ص
بوابة الفجر
محمد مرعي
حقق روما فوزا صعبا على حساب مضيفه تورينو بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم. 


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