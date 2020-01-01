الفجر الرياضي فيديوهات الفجر الرياضي أهداف مباراة - تورينو 2 × 3 روما الخميس 30/يوليه/2020 - 12:30 ص محمد مرعي Advertisements حقق روما فوزا صعبا على حساب مضيفه تورينو بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم. أخبار تهمك قائد الأهلي السابق يُفجر مفاجأة كبرى عن التفويت في الدوري المصري منذ 41 دقيقة بعد فشل صفقة موليكا.. فايلر يطلب ضم الدبابة النيجيرية للأهلي منذ حوالي 6 ساعات خبير سياسي يكشف حقيقة لجوء مصر للحل العسكري في سد النهضة منذ حوالي 17 ساعة لاوتارو يحسم مستقبله مع برشلونة منذ حوالي 6 ساعات عاجل.. الصحة: تسجيل 409 إصابة جديدة بكورونا.. و37 حالة وفاة منذ حوالي 3 ساعات ننشر مواعيد القطارات الجديدة المقرر زيادة أسعار تذاكرها غدا منذ حوالي 9 ساعات بيان عاجل من النائب العام بشأن تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي منذ حوالي 3 ساعات أين سيتجه كهربا عقب اعتزاله كرة القدم؟ قرار مفاجئ منذ ساعة و 8 دقيقة ريال مدريد يُعلن رحيل لاعب آخر منذ ساعتين و 39 دقيقة السجن 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه على منار سامى فتاة "التيك توك" منذ حوالي 13 ساعة تعليق مثير من صالح جمعة بعد إلتزامه في تدريبات الأهلي منذ ساعة و نصف إطلالة جديدة لنجم ليفربول محمد صلاح قبل عيد الأضحى منذ حوالي 5 ساعات الأهلي يخطط لخطف نجم الزمالك منذ حوالي 3 ساعات بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس اليوم منذ أقل من ساعة النقل تعلن زيادة أسعار هذه القطارات رسميا بداية من الغد (التفاصيل) منذ حوالي 9 ساعات تعرف على غيابات ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا منذ 37 دقيقة