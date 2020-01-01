الفجر الرياضي فيديوهات الفجر الرياضي أهداف مباراة - كالياري 2 × 0 يوفنتوس الخميس 30/يوليه/2020 - 12:27 ص محمد مرعي Advertisements حقق كالياري مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على يوفنتوس بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإيطالي. أخبار تهمك تعليق مثير من صالح جمعة بعد إلتزامه في تدريبات الأهلي منذ ساعة و 28 دقيقة إطلالة جديدة لنجم ليفربول محمد صلاح قبل عيد الأضحى منذ حوالي 5 ساعات بعد فشل صفقة موليكا.. فايلر يطلب ضم الدبابة النيجيرية للأهلي منذ حوالي 6 ساعات بيان عاجل من النائب العام بشأن تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي منذ حوالي 3 ساعات النقل تعلن زيادة أسعار هذه القطارات رسميا بداية من الغد (التفاصيل) منذ حوالي 9 ساعات لاوتارو يحسم مستقبله مع برشلونة منذ حوالي 6 ساعات أين سيتجه كهربا عقب اعتزاله كرة القدم؟ قرار مفاجئ منذ ساعة و 7 دقيقة خبير سياسي يكشف حقيقة لجوء مصر للحل العسكري في سد النهضة منذ حوالي 17 ساعة ريال مدريد يُعلن رحيل لاعب آخر منذ ساعتين و 38 دقيقة تعرف على غيابات ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا منذ 36 دقيقة ننشر مواعيد القطارات الجديدة المقرر زيادة أسعار تذاكرها غدا منذ حوالي 9 ساعات عاجل.. الصحة: تسجيل 409 إصابة جديدة بكورونا.. و37 حالة وفاة منذ حوالي 3 ساعات بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس اليوم منذ أقل من ساعة الأهلي يخطط لخطف نجم الزمالك منذ حوالي 3 ساعات قائد الأهلي السابق يُفجر مفاجأة كبرى عن التفويت في الدوري المصري منذ 40 دقيقة السجن 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه على منار سامى فتاة "التيك توك" منذ حوالي 13 ساعة