عمر دياب يفاجئ الجمهور بطرح "بلدنا يا حلوة" عبر "اليوتيوب"





طرح النجم عمرو دياب، أغنية جديدة بعنوان "بلدنا يا حلوة" عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب اليوم الأربعاء 30 يوليو، وكالعادة حصدت الأغنية على نسبة مشاهدة عالية منذ طرحها.









"بلدنا يا حلوة"، هي أغنية وطنية مُهداه لمصر ولشعبها العريق وتهدف أيضًا للترويج السياحي، وهي من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع طارق مدكور، وتم تصويرها كفيديو كليب في شارع المُعز لدين الله بالقاهرة القديمة تحت إشراف المخرج طارق العريان.







