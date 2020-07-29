"شكرًا".. هكذا احتفل حماقي بتحقيق ألبومه نص مليار (ًصورة)





حصد البوم "كل يوم من ده"، للسوبرستار حماقي، على نسبة مشاهدة تخطت حاجز الـ500 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".









ومن جانبه احتفل "حماقي"، بستمرار الألبوم في تحقيق نسبة مشاهدة عالية، حيث نشر صورة مجمعة لأغاني الألبوم، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام"، معلقًا عليها: "500 مليون شكرًا.. نصف مليار مشاهدة على يوتيوب وأنغامي خلال عام ونصف فقط! كل يوم من ده".









يذكر أن ألبومات محمد حماق "كل يوم من ده"، يحتوى على 20 أغنية، وهم:"يزلزل"، "كل يوم من ده"، "ليلي"، "عيونه سهرانة"،"صور"، "أعمل إيه"، و"بقيت معاه"، "ياغربة"، "البداية"،"يا ستار"، "قدام الناس"، "كفاية حلول وسط"، "راضيني"، "راسمك فى خيالي"، "لاعتاب ولا حيرة"، "الحكاية حكايتنا"، "عاش من شافك"، و"خلينا زي ما حنا"، و"قالو عنك"، "خدني إليك".







