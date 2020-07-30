ترتيب الدوري الإيطالي بعد مباريات اليوم









اختتمت منافسات الجولة السابعة والثلاثين وقبل الأخيرة من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز، اليوم الأربعاء الموافق 29 يوليو الجاري، بـ8 مباريات مثيرة.





وحقق نادي لاتسيو فوزا ثمينا على نظيره نادي بيريشيا بهدفين نظيفين، بينما اكتسح نادي ساسولو فريق جنوى بخمسة أهداف دون رد، فيما فاز فريق ميلان على سامبدوريا بأربعة أهداف مقابل هدف، وأيضًا انتصر ليتشي على فريق أودينيزي بهدفين لهدف، إلى جانب فوز فيرونا على سبال بثلاثة أهداف نظيفة.





فيما تلقى يوفنتوس هزيمة مفاجئة أمام فريق كالياري بهدفين دون رد، بعد تتويجه بلقب الدوري الإيطالي، كما حقق فيورنتينا فوزا هاما على بولونيا بأربعة أهداف نظيفة، بينما فاز روما على تورينو بثلاثة أهداف مقابل هدفين





وفيما يلي ترتيب الدوري الإيطالي بعد انتهاء الجولة الـ37





1. يوفنتوس برصيد 83





2. إنتر ميلان برصيد 79





3. أتالانتا برصيد 78





4. لاتسيو برصيد 78





5. روما برصيد 67





6. ميلان برصيد 63





7. نابولي برصيد 59





8. ساسولو برصيد 51





9. فيرونا برصيد 49





10. فيورنتينا برصيد 46





11. بارما برصيد 46





12. بولونيا برصيد 46





13. كالياري برصيد 45





14. أودينيزي برصيد 42





15. سامبدوريا برصيد 41





16. تورينو برصيد 39





17. جنوى برصيد 36





18. ليتشي برصيد 35





19. بريشيا برصيد 24



