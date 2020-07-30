ترتيب الدوري الإيطالي بعد مباريات اليوم

الخميس 30/يوليه/2020 - 12:16 ص
بوابة الفجر
أميرة فطيم


اختتمت منافسات الجولة السابعة والثلاثين وقبل الأخيرة من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز، اليوم الأربعاء الموافق 29 يوليو الجاري، بـ8 مباريات مثيرة.

وحقق نادي لاتسيو فوزا ثمينا على نظيره نادي بيريشيا بهدفين نظيفين، بينما اكتسح نادي ساسولو  فريق جنوى بخمسة أهداف دون رد، فيما فاز فريق ميلان على سامبدوريا بأربعة أهداف مقابل هدف، وأيضًا انتصر ليتشي على فريق أودينيزي بهدفين لهدف، إلى جانب فوز فيرونا على سبال بثلاثة أهداف نظيفة.

فيما تلقى يوفنتوس هزيمة مفاجئة أمام فريق كالياري بهدفين دون رد، بعد تتويجه بلقب الدوري الإيطالي، كما حقق فيورنتينا فوزا هاما على بولونيا بأربعة أهداف نظيفة، بينما فاز روما على تورينو بثلاثة أهداف مقابل هدفين

وفيما يلي ترتيب الدوري الإيطالي بعد انتهاء الجولة الـ37

1. يوفنتوس برصيد 83

2. إنتر ميلان برصيد 79

3. أتالانتا برصيد 78

4. لاتسيو برصيد 78

5. روما برصيد 67

6. ميلان برصيد 63

7. نابولي برصيد 59

8. ساسولو برصيد 51     

9. فيرونا برصيد 49

10. فيورنتينا برصيد 46

11. بارما برصيد 46

12. بولونيا برصيد 46

13. كالياري برصيد 45

14. أودينيزي برصيد 42

15. سامبدوريا برصيد 41

16. تورينو برصيد 39

17. جنوى برصيد 36

18. ليتشي برصيد 35

19. بريشيا برصيد 24

20. سبال برصيد 19

أخبار تهمك

خبير سياسي يكشف حقيقة لجوء مصر للحل العسكري في سد النهضة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الموت يُفجع الفنانة رحاب الجمل

منذ حوالي 14 ساعة

ننشر مواعيد القطارات الجديدة المقرر زيادة أسعار تذاكرها غدا

منذ حوالي 8 ساعات

فايلر يحدد شرطًا وحيدًا لضم مدافع الفراعنة

منذ أقل من ساعة

النقل تعلن زيادة أسعار هذه القطارات رسميا بداية من الغد (التفاصيل)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 409 إصابة جديدة بكورونا.. و37 حالة وفاة

منذ أقل من ساعتين

نجم أياكس يتهم زيدان بفشل انضمامه إلى ريال مدريد

منذ ساعتين و 17 دقيقة

بيان عاجل من النائب العام بشأن تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يخطط لخطف نجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

ريال مدريد يُعلن رحيل لاعب آخر

منذ ساعة و 17 دقيقة

السجن 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه على منار سامى فتاة "التيك توك"

منذ حوالي 12 ساعة

لاوتارو يحسم مستقبله مع برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

بعد فشل صفقة موليكا.. فايلر يطلب ضم الدبابة النيجيرية للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يكذب خبر سحب شارة القيادة من أحمد فتحي بطريقته

منذ ساعة و 18 دقيقة

فايلر يتخذ قرارًا جديدًا بشأن معاري الأهلي

منذ ساعتين و 47 دقيقة

إطلالة جديدة لنجم ليفربول محمد صلاح قبل عيد الأضحى

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:29 م

بيان عاجل من النائب العام بشأن تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي

عاجل.. الصحة: تسجيل 409 إصابة جديدة بكورونا.. و37 حالة وفاة

10:32 م

ريال مدريد يُعلن رحيل لاعب آخر

11:01 م

الأهلي يخطط لخطف نجم الزمالك

10:33 م

خبير سياسي يكشف حقيقة لجوء مصر للحل العسكري في سد النهضة

08:27 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»