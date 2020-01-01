تحذير مهم للمواطنين من الإدارة المركزية للتفتيش على اللحوم

حذر الدكتور أيمن عادل مدير الإدارة المركزية للتفتيش على اللحوم، من الذبح في الشوارع العامة مع دخول أيام عيد الأضحى المبارك نظرًا للمخاطر الكبرى المترتبة على ذلك في نقل الأمراض، مشددًا على أن هناك 250 مرض مشترك بين الإنسان والحيوان أخطرهم السل الذى ينتقل باللمس.





وأضاف "عادل"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن هناك أمور سلبية في الذبح بالشوارع أو خارج المجازر الحكومية، منها تعذيب الحيوان والتعامل معه بدون رحمة الأمر الذى يتنافى مع الشرع، ويجعل لحوم هذه الحيوانات غير جيد، وتابع:"الدبح في الشوارع غلط لأنها تضر الناس خاصة وأنه يتم التعامل مع الحيوان بدون رأفة ويتم تعذيبه لحد ما الجزار يعرف يدبح.. بيكسحوا عندما يكون هائج حتى يسيطر عليه وهذا يخالف الشرع بالإضافة إلى إلقاء المخلفات في الشوارع".





وأكد مدير الإدارة المركزية للتفتيش على اللحوم، أن الحكومة فتحت المجاز أمام المواطنين على مدى أيام عيد الأضحى لتفادى أي ضرر قد يلحق بالإنسان نتيجة الذبح بالطرق الخطرة، وتابع:" مجازرنا مفتوحة طوال أيام العيد والمواطن سيدفع ثمن الجزار فقط ولن يتحمل ثمن الطبيب.. الطب البيطري خط الدفاع الأول عن الإنسان".



