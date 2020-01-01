تحذير مهم للمواطنين من الإدارة المركزية للتفتيش على اللحوم

الخميس 30/يوليه/2020 - 01:46 ص
أرشيفية
أرشيفية
كـسـاب أحـمـد
حذر الدكتور أيمن عادل مدير الإدارة المركزية للتفتيش على اللحوم، من الذبح في الشوارع العامة مع دخول أيام عيد الأضحى المبارك نظرًا للمخاطر الكبرى المترتبة على ذلك في نقل الأمراض، مشددًا على أن هناك 250 مرض مشترك بين الإنسان والحيوان أخطرهم السل الذى ينتقل باللمس.

وأضاف "عادل"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن هناك أمور سلبية في الذبح بالشوارع أو خارج المجازر الحكومية، منها تعذيب الحيوان والتعامل معه بدون رحمة الأمر الذى يتنافى مع الشرع، ويجعل لحوم هذه الحيوانات غير جيد، وتابع:"الدبح في الشوارع غلط لأنها تضر الناس خاصة وأنه يتم التعامل مع الحيوان بدون رأفة ويتم تعذيبه لحد ما الجزار يعرف يدبح.. بيكسحوا عندما يكون هائج حتى يسيطر عليه وهذا يخالف الشرع بالإضافة إلى إلقاء المخلفات في الشوارع".

وأكد مدير الإدارة المركزية للتفتيش على اللحوم، أن الحكومة فتحت المجاز أمام المواطنين على مدى أيام عيد الأضحى لتفادى أي ضرر قد يلحق بالإنسان نتيجة الذبح بالطرق الخطرة، وتابع:" مجازرنا مفتوحة طوال أيام العيد والمواطن سيدفع ثمن الجزار فقط ولن يتحمل ثمن الطبيب.. الطب البيطري خط الدفاع الأول عن الإنسان".

6 فتاوى مهمة بشأن ذبح الأضاحي في العيد
عدة فتاوى هامة خرجت بها دار الإفتاء خلال الساعات الأخيرة بشأن ذبح الأضاحي خلال عيد الأضحى المبارك الذي يحتفل به المسلمون خلال الأيام المقبلة في ظل ظروف استثنائية بسبب انتشار فيروس كورونا في العالم.

وفي وقت سابق، أعلنت دار الإفتاء المصرية أن ‎وقفة عرفات ستكون يوم الخميس 30 من يوليو الجاري، وأول أيام عيد الأضحى سيكون الجمعة 10 من ذي الحجة الموافق 31 يوليو، ولكن تستمر الإجراءات الاحترازية في هذا العيد وعلى رأسها استمرار غلق الحدائق والمنتزهات.

وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز الفتاوى التي خرجت من دار الإفتاء بشأن ذبح الأضاحي خلال الساعات الأخيرة:

- يجوز شرعًا إضعاف مقاومة الحيوانات قبل ذبحها؛ سواء أكان ذلك بتخديرها تخديرًا خفيفًا، أم بصعقها بتيار كهربائي منخفض الضغط، أم بغير ذلك مِن الأساليب التي يقررها المتخصصون، بشرط ألَّا يؤدي هذا التخدير أو الصعق إلى موتها لو تُرِكَت دون ذبح، بل تحيا حياةً مستقرة، ثم تُذبَحُ بعد ذلك بالطريقة الشرعية في الذكاة، فتكون حلالًا حينئذٍ، فإذا أدَّى شيءٌ مِن ذلك لِموتِ الحيوان قبل ذبحه فإنه يعتبر ميتةً ويَحرُمُ أكلُه.

- إلقاء مخلفات الأضاحي في الطرقات والشوارع فعل مذموم وجريمة كبيرة؛ لأن فيه إيذاء للناس، وإثارة لاشمئزازهم، وأخلاق الإسلام إماطة الأذى عن طريق الناس؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إماطة الأذى عن الطريق صدقة" رواه مسلم.

- لا يجوز أن نترك مخلفات الذبح في الشوارع لتتسبب في إيذاء الناس، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار" رواه ابن ماجه.

- لا يصح تلويث البدن والثياب بدماء الأضاحي، لأن النظافة والطهارة سلوك ديني وحضاري.

- ينبغي الالتزام بالذبح في الأماكن المخصصة لذلك لأن فيه رعاية للمصلحة العامة والخاصة.

- وقت الذبح الشرعي للأضحية يبدأ بعد صلاة عيد الأضحى، ويستمر حتى مغرب رابع أيام العيد، فيمكن المضحي أن ينتظر حتى انتهاء صلاة العيد التي تنقل عبر وسائل الإعلام، أو البقاء مدة نصف ساعة بعد دخول وقت الصلاة، وهي المدة التي تستغرقها الصلاة والخطبة، ثم يشرع في الذبح، حتى تكون أضحيته صحيحة.

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