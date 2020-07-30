استشاري بكتريا تقدم نصائح مهمة قبل تناول اللحوم

قالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتريا والمناعة والتغذية، إنه يجب عدم أكل اللحوم بعد الذبح قبل 6 ساعات، موضحة أنه يجب الاطمئنان أن اللحمة تمت تنقيتها من الميكروبات.





ونصحت "عبدالوهاب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، بضرورة نقع الكبدة نصف ساعة في اللبن، لأنها مصدر التخلص من السموم في جسم الحيوان، مضيفة إلى ضرورة أن نعفى مرضى النقرس من أكل "الكبدة والكلاوى والفشة والطحال" ويمكنه أن يأكل لحوم.





وعن مرضى السكر، نصحت استشاري البكتريا، بضرورة تناول السلطة ثم قطعة اللحمة ثم النشويات فبذلك لا يرتفع السكر.





6 فتاوى مهمة بشأن ذبح الأضاحي في العيد

عدة فتاوى هامة خرجت بها دار الإفتاء خلال الساعات الأخيرة بشأن ذبح الأضاحي خلال عيد الأضحى المبارك الذي يحتفل به المسلمون خلال الأيام المقبلة في ظل ظروف استثنائية بسبب انتشار فيروس كورونا في العالم.





وفي وقت سابق، أعلنت دار الإفتاء المصرية أن ‎وقفة عرفات ستكون يوم الخميس 30 من يوليو الجاري، وأول أيام عيد الأضحى سيكون الجمعة 10 من ذي الحجة الموافق 31 يوليو، ولكن تستمر الإجراءات الاحترازية في هذا العيد وعلى رأسها استمرار غلق الحدائق والمنتزهات.





وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز الفتاوى التي خرجت من دار الإفتاء بشأن ذبح الأضاحي خلال الساعات الأخيرة:





- يجوز شرعًا إضعاف مقاومة الحيوانات قبل ذبحها؛ سواء أكان ذلك بتخديرها تخديرًا خفيفًا، أم بصعقها بتيار كهربائي منخفض الضغط، أم بغير ذلك مِن الأساليب التي يقررها المتخصصون، بشرط ألَّا يؤدي هذا التخدير أو الصعق إلى موتها لو تُرِكَت دون ذبح، بل تحيا حياةً مستقرة، ثم تُذبَحُ بعد ذلك بالطريقة الشرعية في الذكاة، فتكون حلالًا حينئذٍ، فإذا أدَّى شيءٌ مِن ذلك لِموتِ الحيوان قبل ذبحه فإنه يعتبر ميتةً ويَحرُمُ أكلُه.





- إلقاء مخلفات الأضاحي في الطرقات والشوارع فعل مذموم وجريمة كبيرة؛ لأن فيه إيذاء للناس، وإثارة لاشمئزازهم، وأخلاق الإسلام إماطة الأذى عن طريق الناس؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إماطة الأذى عن الطريق صدقة" رواه مسلم.





- لا يجوز أن نترك مخلفات الذبح في الشوارع لتتسبب في إيذاء الناس، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار" رواه ابن ماجه.





- لا يصح تلويث البدن والثياب بدماء الأضاحي، لأن النظافة والطهارة سلوك ديني وحضاري.





- ينبغي الالتزام بالذبح في الأماكن المخصصة لذلك لأن فيه رعاية للمصلحة العامة والخاصة.



