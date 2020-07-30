كهربا: أحلم بتحقيق الكثير من البطولات مع الأهلي.. ولن أرحل "لو هشيل الكور"

الخميس 30/يوليه/2020 - 12:04 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
أكد محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن النادي الأحمر يعتبر كل حياته وهذا يجعله لا يفكر في الاحتراف.

وقال كهربا في تصريحات عبر قناة الأهلي :"أنا ألعب في النادي الأهلي حاليا، وهذا يكفيني الاحتراف من عدمه لا يهمني حاليا".

وتابع :"كان حلم من أحلام حياتي هو التواجد في النادي الأهلي، فنحن منذ أن نكون في الناشئين التعادل بمثابة الكارثة".

وأضاف :"النادي الأهلي هو كل حياتي وحلمي التتويج بالكثير من البطولات وراض بالتواجد ضمن صفوف النادي".

وأشار :"ليس من طبعي أن أجلس على مقاعد البدلاء ولكن عندما جئت إلى النادي الأهلي وجلست احتياطيا لم أتحدث مطلقا".

وأوضح :"الجميع داخل النادي الأهلي يساعدني من أجل الظهور بشكل مميز وطموحي التواجد في النادي لعشرة مواسم".

وزاد :"لو ها اشيل الكور.. لن أرحل عن النادي الأهلي".

وواصل :"أتمنى أن يعود الجمهور مرة أخرى إلى المدرجات وأعد الجمهور بأنني سأسعى جاهدا لكي يسعدهم فأنا واحدًا منهم".

وأتم :"جمهور الأهلي يمنحني الدعم حتى عندما كنت لاعبا في الزمالك".

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