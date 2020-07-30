قائد الأهلي التاريخي: تصريحات فاروق جعفر قللت من الزمالك

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 11:57 م
بوابة الفجر
محمد جمال

قال شادي محمد لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق أن فاروق جعفر ذو قيمة كبيرة في كرة القدم ومن الوارد أن يخطأ لكن لا يتم دبحه بسبب بعض تصريحاته الأخيرة.

وأضاف شادي في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة"Ten" مع الإعلامي إسلام صادق أن الأهلي تعرض لظلم كبير في التحكيم ببعض المباريات الإفريقية وأبرزها واقعة "يد انرامو" والعرجون وكانت في مباريات حاسمة ونهائيات.

وتابع أن الأهلي أكثر الأندية تعرضاً للظلم التحكيمي خلال السنوات الماضية لكن تصريحات فاروق جعفر قللت من نادي الزمالك أكثر من أي نادي آخر.

ويذكر أن بطولة الدوري المصري ستعود بعد فترة توقف دامت لأربع أشهر بسبب فيروس كورونا وستنطلق فى السادس من أغسطس المقبل.

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