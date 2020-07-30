شروط الإلتحاق بمعهد أمناء الشرطة 2020.."تعرف على التفاصيل"

معهد أمناء الشرطة يحلم الكثير من الطلاب خريجي الثانوية العامة أو مايعادلها بالإلتحاق بمعهد أمناء الشرطة منذ بداية نشأته عام 1967 بمنطقة طرة البلد بمحافظة القاهرة على يد وزير الداخلية الأسبق اللواء الشعراوي جمعة.









معهد أمناء الشرطة





هو معهد يلتحق به الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة ومايعادلها، لدراسة المواد الشرطية والحقوق لمدة عامين، ثم بعدها يتخرج الطالب للعامل بوزارة الداخلية في أي مؤسسة تابعه لها سواء “مدريات الأمن أو أقسام الشرطة والمراكز أو الجوزات أو أمن المواني ” وغيرها كثير، وبعد العمل مع مرور السنوات ومع التدرج الوظيفي يحصل الشخص على ترقيات وظيفية.









شروط الإلتحاق بمعهد أمناء الشرطة





أن يكون الطالب مصري الجنسية.

لايقل عمر المتقدم عن 19 سنة ولا يزيد عن 25 سنة.

أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك وحسن السمعة.

ان لا يكون حكم عليه مسبقا في عقوبة جنائية أو في عقوبة مقيدة للحرية في قضية متعلقة بالشرف. ‏

لا يقل الطول عن 170 سم للذكور وان لا يقل عرض الصدر عن 85 سم. ‏

لا يقل الطول عن 160 سم للإناث.

لا يكون سبق فصله من خدمة الحكومة او القطاع العام او قطاع الاعمال، بقرار او حككم تأديبي. ‏

يستوفى الشروط الصحية والبدنية التي يحددها المجلس الطبي المتخصص بهيئة الشرطة. ‏

يجتاز اختبار السمات واللياقة البدنية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.