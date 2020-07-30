تكبيرات عيد الأضحى المبارك بجودة عالية بصوت رائع

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 11:49 م
عيد الأضحى المبارك
عيد الأضحى المبارك
تكبيرات عيد الأضحى المبارك بجودة عالية بصوت رائع

تكبيرات عيد الأضحى المبارك التي يقوم المسلمين في شتي أنحاء العالم في تشغيلها قبل بدء عيد الأضحى المبارك وأثناء أيام، كما تعد تكبيرات عيد الأضحى هذا العام لها شكل خاص نظراً لعدم إمكانية الكثيرون الي الذهاب إلي الساحات العامة والمساجد نظرا لانتشار الوباء الجديد الذي أصاب العالم أجمع منذ بداية هذا العام، لذلك يقوم الكثيرون في البحث عن سماع تكبيرات العيد بجودة عالية وصوت جذاب ومميز.


تكبيرات عيد الأضحى المبارك

يستعد المسلمون في كافة أنحاء الأرض لاستقبال عيد الأضحى المبارك بالتكبيرات والتهليل ( الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبير والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكره واصيلا ).


عيد الأضحى المبارك 1441/2020

بعد أيام قليلة يستقبل كافة المسلمون في العالم أول أيام عيد الأضحى المبارك وذلك بعد أن أعلنت دار الإفتاء عن تعذر رؤية هلال شهر شوال يوم الإثنين الماضي، وأوضحت أن موعد عيد الأضحى المبارك يوم الجمعة القادم الموافق 31 من شهر يوليو 2020م، والموافق 10 ذي الحجة 1441ه‍، وأن وقفة عرفات الخميس القادم، لذا يتبقي من الزمن أيام قليلة وتبدا تكبيرات العيد والتي تعد من الشعائر الدينية التي يقوم بها المسلمون كل عام في عيد الفطر وعيد الأضحى.

تكبيرات عيد الأضحى المبارك  بصوت رائع وجودة عالية



موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية والدول العربية

تبدأ صلاة العيد في دولة الكويت في تمام الساعة الخامسة وسبعة دقائق، بينما تبدأ صلاة العيد فى البحرين في تمام الساعة الخامسة.


صلاة العيد بتوقيت السعودية

تبدأ صلاة عيد الأضحى المبارك في السعودية في الأوقات التالية:

تبدأ صلاة عيد الأضحى المبارك بتوقيت مكة المكرمة في تمام الساعة 5.59 صباحاً.
تبدأ صلاة عيد الأضحى المبارك بتوقيت الرياض في تمام الساعة 5.20 صباحاً.


صلاة العيد بتوقيت الإمارات

تبدأ صلاة عيد الأضحى المبارك في الإمارات في الأوقات التالية:

 تبدأ صلاة عيد الاضحي في أبو ظبي في تمام الساعة  5.52 صباحاً
 تبدأ صلاة عيد الاضحي في دبي في تمام الساعة  5.42 صباحاً


صلاة العيد بتوقيت مصر

تبدأ صلاة عيد الأضحى المبارك في مصر في الأوقات التالية:

القاهرة تبدأ صلاة عيد الاضحي في تمام الساعة  5.38 صباحاً
الإسكندرية تبدأ صلاة عيد الأضحى المبارك في تمام الساعة 5.41 صباحاً
الجيزة تبدأ صلاة عيد الأضحى المبارك في تمام الساعة 5.39 صباحاً.
بورسعيد تبدأ صلاة عيد الأضحى المبارك في تمام الساعة 5.32 صباحاً.
السويس تبدأ صلاة عيد الأضحى المبارك في تمام الساعة 5.33 صباحاً.
دمنهور تبدأ صلاة عيد الأضحى المبارك في تمام الساعة 5.40 صباحاً.
تلجأ الحكومة المصرية إلي إقامة صلاة العيد في المساجد التي تخضع للشروط والضوابط الاحترازية لذا يتساءل الكثيرون عن إقامة صلاة العيد في المنزل، حيث من المنتظر أن يتم الإعلان عن إقامة صلاة العيد خلال الساعات القادمة في المساجد أو في المنازل.

تكبيرات عيد الأضحى المبارك بجودة عالية بصوت رائع

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