خالد سليم نجم الجزء الثالث من "قعدة رجالة"

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 11:50 م
خالد سليم
خالد سليم
الفجر الفني
وصل النجم خالد سليم خلال الأيام الماضية لمدينة بيروت من أجل تصوير الجزء الثالث من برنامج "قعدة رجالة" الذي يقدم هذا العام بشكل جديد من خلال المواضيع التي يناقشها.

ووافق "سليم" على التواجد في هذا البرنامج بعد مناقشة تفاصيله، حيث يشاركه في الموسم الجديد النجم اللبناني نيقولا معوض والنجم السوري قيس الشيخ نجيب والبرنامج من إخراج هيثم عزو.

ومن المقرر أن يختلف الموسم الجديد عن الموسمين السابقين حيث سيستفيد البرنامج من المناظر الخلابة للبنان للظهور في البرنامج، كما يصور البرنامج في ديكور حديث في منزل من خلال أكثر من غرفة داخلية وخارجية سيتم تبادل الحوار بهم.

يذكر أن خالد سليم كان احتفل خلال الأيام الماضية بنجاح كليبه الجديد "اللي فات مات" وحقق مشاهدات عالية بالإضافة إلى وصول تحدي الأغنية لأكثر من 10 ملايين على "تيك توك".

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