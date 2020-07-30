الجنايني: لسنا بحاجة إلى قرض "فيفا" ولا مانع لدينا من زيادة أعضاء اللجنة

قال عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري، إن تصفية النوايا وراء النجاحات التي حققتها اللجنة الخماسية في إدارتها لاتحاد الكرة.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :" أشكر كل القائمين على شركة برزنتيشن على تعاونهم معنا".

وأضاف :" الاتحاد المصري سيتسلم أحدث تقنيات (VAR) بعد 3 سنوات من الآن".

وزاد :"وعدنا بتطبيق تقنية حكم الفيديو في وقت قياسي وتم الوفاء بهذا العهد".

وأشار :" اللجنة رهن إشارة الدولة وهدفها مصلحة الكرة المصرية، كما أن لائحة النظام الاساسي الجديدة من شأنها نقل الكرة المصرية لآفاق أخرى".

وأوضح :"مسحات أندية الدرجة الأولى تبدأ بعد العيد مباشرة والثالثة والرابعة بعدها بأسبوع واحد".

وأردف :"اتجاهنا استئناف المسابقات المحلية بكل درجاتها".

وزاد :"الاتحاد الدولي اشترط بعض المتطلبات في الأندية التي تشكل الجمعية العمومية".

واستطرد :"اللائحة الجديدة تنص على إنشاء روابط للأندية وتشدد على استقلاليتها".

وتابع :"لا نحتاج للقرض المقرر من الاتحاد الدولي والبالغ 5 مليون دولار".

وأتم حديثه :"لا مانع لدينا من زيادة عدد أعضاء اللجنة حال المد لها".