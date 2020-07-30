كهربا: أسعى للظهور بشكل مميز في الفترة المقبلة مع الأهلي

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 11:40 م
بوابة الفجر
علي نبوي
أكد محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق الأول لكرة القجم بالنادي الأهلي، إنه كان جاهزا للعودة للتدريبات من جديد على الرغم من أزمة كورونا وتوقف النشاط.

وقال كهربا في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الأهلي :"على المستوى البدني أصبحت أفضل وكنت أخوض تدريبات قوية خلال توقف الدوري".

وتابع :"أسعى للظهور بشكل مميز في الفترة المقبلة ومساعدة فريقي في الفترة المقبلة".

وكان كهربا قد انضم إلى النادي الأهلي في يناير الماضي بعقد يمتد لأربعة مواسم ونصف في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع فريق ديبورتيفو أفيس البرتغالي.

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