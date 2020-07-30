محلل يمني: تواجد الإخوان في حكومة الشرعية يثير المخاوف من عرقلة تنفيذ اتفاق الرياض

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 11:38 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
أكد الكاتب والمحلل السياسي من دبي أحمد السياف، أن المجلس الانتقالي الجنوبي قدم مبادرة صداقة للحكومة اليمينية التي سلبت إرادتها من حزب الإخوان.

وأضاف السياف خلال حواره لبرنامج وراء الحدث الذي يذاع على قناة الغد، أن الحكومة اليمينية لم تعد تمثل الشعب اليمني بل تمثل تركيا وقطر والإخوان وأصبحت أسيرة للإرادة الإخوان.

وأكمل أن من أهم شروط نجاح اتفاق الرياض هو تحرير الشرعية من الإخوان قبل تحرير اليمن وذلك من أجل استقرار البلاد.

وشدد على أن السعودية والإمارات يريدان استقرار اليمن على عكس ما تخطط له إيران وقطر من تدمير البلد الشقيق.

أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، حزمة قرارات رئاسية وذلك ضمن آليات تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي في الخامس من نوفمبر للعام 2019.

وأوضحت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن الرئيس هادي أصدر القرار رقم (٣٥) لسنة ٢٠٢٠م، قضت المادة الأولى بتكليف الدكتور معين عبدالملك سعيد بتشكيل الحكومة الجديدة، فيما قضت المادة الثانية من القرار أن تستمر الحكومة الحالية في مهام تصريف الأعمال حتى تشكيل الحكومة الجديدة.





كشف النائب جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، عن تقدمه بطلب اقتراح، إلي الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، بشأن حجب صفحات العاملين بقنوات الإخوان التي تسعي لإشاعة الفوضى من خلال بثها الفيديوهات والصور المفبركة.

وطالب "طلعت" في مقترحه، المجلس الأعلى للإعلام بسرعة التحرك تجاه هذه الصفحات باعتبارها خطرًا يهدد الأمن الداخلي، مشيرًا إلي أن مصر تمر بوقت عصيب وهناك تهديدات جسيمة تحيط بها من كل جانب وكل الدول في أوقات الخطر تتخذ إجراءات الهدف منها تأمين وحماية الجبهة الداخلية.

ولفت النائب إلى أن الملاحظ أن صفحات العاملين بقنوات الإخوان لجان إلكترونية تعمل وفقا لتعليمات أجهزة المخابرات المعادية لمصر لذلك لا بد من وقفة حازمة معها.

وأشاد بالقرار التاريخي الذي اتخذه مجلس النواب بالموافقة على إرسال عناصر عسكرية إلى خارج الحدود لحماية الأمن القومي من المليشيات الإرهابية، موضحا أن تأمين الجبهة الداخلية من خطر الشائعات لا يقل أهمية عن هذا القرار التاريخي، لافتا إلى أنه لا يمكن أن يكون الجيش يحارب في أكثر من جبهة وأكثر من مكان بينما نترك محترفي ترويج الشائعات يطعنون فيه من الخلف.

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