يحيى الموجي: نجاة الصغيرة حزينة بسبب ذكرياتها في عقار "الشربتلي"

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قال الموسيقار الكبير يحيى الموجى، إن الفنانة الكبيرة نجاة الصغيرة بصحة جيدة، وهي الآن تقيم في أحد الفنادق بعد إخلاء عقار الشربتلى بالزمالك، مشددًا على أنها حزينة جدًا على ذكرياتها التى تركتها في شقتها، وتابع:" بحاول أشجعها وأقول ليها أن الدولة مش هتسكت وهترمم العقار.. لكن هى قالت لى أنا قلقانة أنى أرجع تانى للبيت والعمارة هتقع".



وأضاف "الموجى"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنها حزنت بشدة عندما تم تصويرها ومحاولة عمل حوار معها عندما كانت تغادر العقار، وتابع:" هى قالت لى كانوا عوزين يصورينى ويدخلو فى حياتى لكن أنا هربت من كل ده ورحت على الفندق على طول".



وكشف "الموجي"، عن أن الفنانة نجاة الصغيرة مازال صوتها جميل حتى الآن، وهو يعمل على إقناعها بعمل أغنية لمصر خلال الفترة المقبلة، وتابع:"صوتها مازال جميل، وبحاول أقنعها أننا نعمل حاجة لمصر ونطلع أغنية جميلة بالمناسبات فى مصر".



وتداول عددًا من مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لمطربة شهيرة تجلس وحيدة بجانب العقار الذي تعرض للتصدع بمنطقة الزمالك.



وتداول رواد مواقع التواصل صور للمطربة الكبيرة نجاة الصغيرة، شقيقة الفنانة الراحلة سعاد حسني، والتي تقيم في عمارة "الشربتلي" في منطقة الزمالك، بعد إخلاء السكان لحين ترميم العقار.



وكان العقار قد شهد تصدعات، أدت لقرار إخلاءها من ساكنيها، ومن بينهم المطربة القديرة نجاة، مع صرف 30 ألف جنيه لكل ساكن لحين ترميم العقار.



فيما تفقد وزير النقل كامل الوزير، العقار لمتابعة بدء عمليات ترميم التصدع الذي نتج عن هروب التربة أسفل القاعدة الخرسانية إثر مرور ماكينة حفر نفق مترو الأنفاق في مسارها وحدوث تخفيض بالضغوط أثناء العمل.





وأعلن الدكتور عمرو علي عبدالرحمن، رئيس قسم الهندسة الإنشائية بكلية هندسة عين شمس، أن تقرير اللجنة الفنية الهندسية المكلفة بإعداد تقرير عن حالة العقار وسور سفارة البحرين المجاورة خرج بتوصيات تمثلت في متابعة رصد العقار، والذي تقوم به الهيئة القومية للأنفاق والشركة المنفذة لكل ساعة، ويتم بعد ذلك زيادة الرصد إلى 4 ساعات، ولحين الانتهاء من مرور ماكينة حفر المترو وتبطين جسم النفق والمحافظة على الضغوط حول الماكينة داخل جسم النفق مع مراعاة استرجاع التربة أسفل الأساسات بالعقار.





وأكد وزير النقل أن توصيات اللجنة يمكن تنفيذها بالكامل خلال أسبوعين وإعادة الأمان للعمارة من الناحية الهندسية.

