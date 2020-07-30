قبل موقعة روما..إصابة لاعب في إشبيلية بكورونا

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 11:28 م
بوابة الفجر
وكالات

 

قال إشبيلية المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الأربعاء، إن لاعباً في الفريق الأول أصيب بفيروس كورونا قبل مواجهة في دور الـ16 للدوري الأوروبي أمام روما الإيطالي.

وقال النادي الإسباني إن لاعبيه ومدربيه وأفراد الجهاز الفني خضعوا لفحوص يوم الأحد.

وأضاف أن اللاعب الذي لم يكشف عن اسمه لم تظهر عليه أي أعراض وتم وضعه قيد العزل في منزله.

وأضاف في بيان: "قرر إشبيلية تعليق المران مؤقتاً لتطهير منشآت التدريب وفقاً للبروتوكولات الصحية الصارمة في مثل هذه المواقف".

وتابع: "منذ اكتشاف الحالة أجرى النادي بالفعل اختبارين جديدين لبقية العاملين، جاءت كل نتائج الاختبار الأول سلبية".

وأضاف أن نتائج الاختبار الثاني الذي أجري اليوم الأربعاء، ستظهر غداً الخميس.

واحتل إشبيلية المركز الرابع في الدوري الإسباني هذا الموسم وسيواجه روما في السادس من أغسطس (آب) في ألمانيا في مواجهة من مباراة واحدة بعد أن أجبر الوباء الاتحاد الأوروبي للعبة "يويفا" على تعليق المنافسات قبل إقامة مباراة الذهاب في مارس (آذار) الماضي.

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