"مملكة إبليس" واحتمالات لا نهائية في الفصل الثاني





نهاية غير متوقعة اختتم بها مسلسل مملكة إبليس فصله الأول، فبعد أن ظننا إن حارة الجنّة بين قبضة أزهار وكاسيا، وأسرار الماضي تجعلهم ملكات هذه الحارة، جاء العجوز (محمود الليثي) من حيث لم يحتسب أحد، ليكتب بداية جديدة له ولعائلته ويستولى على الحارة بـ 3 جرائم قتل غير متوقعة، فقتل أزهار (غادة عادل)، وأرسل والده وعمه ليقتلا كاسيا (سلوى خطاب) وصديق عمره الخواجة (أحمد داوود)، وفي الوقت نفسه، تجمهر أهالي الحارة وذهبوا إلى مخبأ بودي (خالد أنور) لقتله، وبعد قتل 3 شخصيات رئيسية في المسلسل، ما هي احتمالات الفصل الثاني؟ّ!





الاحتمال الأول: لم يمت أحد، وسيكون مجرد تهديد





ربما تكون جرائم القتل الثلاثة التي شاهدنها بأعيننا هي مجرد وسيلة جذب تجعلنا لا نحتمل الانتظار لإطلاق الفصل الثاني، وسيكون الأمر مجرد تهديد من العجوز ليستولى على الحارة دون أن يعارضه أحد، خاصةً أن من بين القتلة صديق عمره الخواجة،





الاحتمال الثاني: العجوز فتوةً للحارة في فصلها الثاني





في حارة الجنّة، لم يعرف أحد أهل للعجوز، وكأنه جاء من عدم، ربما هو مجرد جزء من خطة شخص كان من أهل الحارة وظلمه فتحي إبليس (صبري فواز) وقرر أن يعود ليأخذ حقه ويستولى على الحارة ويقود أهلها، وكل ما رأيناه من شخصية العجوز مجرد تمثيل، فلم يكن صديقًا لداوود، ولم يكن له هدفًا في إسقاط مخيمر (محمد جمعة) ولكن الواضع أن حبه لـ داليدا (إيمان العاصي) هو الشيء الحقيقي الوحيد في الخطة، ونتوقع أن نرى العجوز فتوةً للحارة في فصلها الثاني.





الاحتمال الثالث: الكلاب وهروب بودي وحماصة





شاهدنا نباح الكلاب أمام الخرابة التي كان يشرب بداخلها بودي وحماصة (كريم قاسم) الحشيش، وشاهدنا أيضًا انتباه بودي لهذا النباح، وعلاقته بحدوث أشياء غير متوقعة بالحارة، وعلى أساس ذلك، ربما يفتتح الفصل الثاني حلقاته بهروب بودي وحماصة، واستيلاء العجوز على الحارة وقتل جميع معارضيه ومهدديه، وتدور الأحداث ونرى بودي وحماصة يتعاونان ليعودا ويثأرا لمن مات لهم.





الاحتمال الرابع: الله حى إبليس جاي!





العديد من الأشياء اكتشفناها أثناء تتابع حلقات مسلسل مملكة إبليس، من بينها حمل داليدا من فتحي إبليس، واكتشافنا أن الخواجة هو شقيقها، عودة حنّية إلى الحارة، ومعرفتنا أن بودي هو ابن فتحي إبليس، غُريّبة (أسماء جلال) وأنها ابنة فتحي إبليس وزوجته السابقة حنّية، الخواجة كان مجنونًا ويصاب بهلوسات، لذلك قد تكون كل الاحتمالات واهية، وأن الفصل الثاني هو مفاجأة جديدة وهل يعود فتحي إبليس للحارة من جديد.









الاحتمال الخامس : الأقزام قادمون





ما السر وراء الأقزام وماذا حدث لهم سابقا في الحارة ولماذا قرروا الانتقام ؟













يُعرض مسلسل مملكة إبليس حصريًا على منصة شاهد VIP، وسيتم إطلاق الفصل الثاني كاملا يوم 30 يوليو . وتدور أحداثه حول حارة الجنة، والتي لا تخضع لقانون، بل لسلطة القوة، تبدأ الصراعات بين جميع أهلها بعد مقتل كبيرهم فتحي أبليس، ليحاول كل منهم فرد ظهره وفرض نفسه فتوةً على الحارة، وخلال ذلك تنكشف أمامنا أسرارًا وخبايا عن ماضي أبليس، تغيّر موازين القوة، ويقوم ببطولته غادة عادل، صبري فواز، سلوى خطاب، رانيا يوسف، أحمد داوود، كريم قاسم، محمود الليثي، إيمان العاصي، خالد أنور، علاء حسني، أسماء جلال، محمد جمعة، نانسي صلاح، وهو من تأليف محمد أمين راضي، إنتاج طارق الجنايني،



