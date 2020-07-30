الفجر الرياضي فيديوهات الفجر الرياضي أهداف المباراة الودية - الإسماعيلي 1 × 1 مصر المقاصة الأربعاء 29/يوليه/2020 - 11:10 م محمد مرعي Advertisements أخبار تهمك الأهلي يكذب خبر سحب شارة القيادة من أحمد فتحي بطريقته منذ ساعة و 6 دقيقة عاجل.. الموت يُفجع الفنانة رحاب الجمل منذ حوالي 14 ساعة لاوتارو يحسم مستقبله مع برشلونة منذ حوالي 5 ساعات السجن 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه على منار سامى فتاة "التيك توك" منذ حوالي 12 ساعة خبير سياسي يكشف حقيقة لجوء مصر للحل العسكري في سد النهضة منذ حوالي 16 ساعة ريال مدريد يُعلن رحيل لاعب آخر منذ ساعة و 6 دقيقة بيان عاجل من النائب العام بشأن تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي منذ أقل من ساعتين بعد فشل صفقة موليكا.. فايلر يطلب ضم الدبابة النيجيرية للأهلي منذ حوالي 4 ساعات إطلالة جديدة لنجم ليفربول محمد صلاح قبل عيد الأضحى منذ حوالي 3 ساعات الأهلي يخطط لخطف نجم الزمالك منذ ساعة و نصف فايلر يحدد شرطًا وحيدًا لضم مدافع الفراعنة منذ 37 دقيقة نجم أياكس يتهم زيدان بفشل انضمامه إلى ريال مدريد منذ ساعتين و 6 دقيقة النقل تعلن زيادة أسعار هذه القطارات رسميا بداية من الغد (التفاصيل) منذ حوالي 8 ساعات ننشر مواعيد القطارات الجديدة المقرر زيادة أسعار تذاكرها غدا منذ حوالي 8 ساعات عاجل.. الصحة: تسجيل 409 إصابة جديدة بكورونا.. و37 حالة وفاة منذ ساعة و نصف فايلر يتخذ قرارًا جديدًا بشأن معاري الأهلي منذ ساعتين و 36 دقيقة