نجم بيراميدز: نسعي للتتويج بالكونفدرالية الإفريقية

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 11:08 م
بوابة الفجر
علي نبوي
أكد علي جبر مدافع نادي بيراميدز إن فريق الكرة بات جاهزا لاستئناف مباريات الدوري الممتاز بعد فترة الإعداد القوية والشاقة والتي خاضها اللاعبون طوال الفترة الماضية وخوض معسكرين ولعب ٤ مباريات ودية غاية في القوة والندية ومع استكمال التدريبات سيصل اللاعبون لنسبة ٩٠٪؜ من حالتهم الفنية والبدنية قبل خوض أول مباراة رسمية في الدوري أمام طنطا بالجولة ١٩ أغسطس.

أوضح جبر في تصريحاته للمركز الإعلامي لنادي بيراميدز أن الفريق يخطوا مراحل إعداده بشكل تدريجي ويسير خطوة تلو أخرى نحو الاستعداد بكل قوة وظهر المستوى جيدا في المباريات الودية الأربعة، والشكل سيتحسن أكثر مع بدء المنافسات الرسمية والدوري الممتاز، مشيدا بحالة لاعبي الفريق وتركيزهم الشديد في التدريبات والمعسكر والالتزام بتعليمات الجهاز الفني داخل الملعب وخارجه، وظهر نتيجة ذلك الأداء داخل الملعب فنيا وبدنيا بصورة مميزة.

وعن مواجهة طنطا في بداية مشوار الفريق بالدوري أوضح علي جبر أن بيراميدز لا ينظر لاسم المنافس ويرى أن كل لقاء في الدوري بثلاث نقاط ولابد من الفوز بها والتقدم في جدول ترتيب المسابقة، مشيرا إلى أن بيراميدز يحترم كل المنافسين وهدفه اللعب بكل قوة حتى آخو لحظة ويسعى للفوز بكل النقاط المتاحة في الدور الثاني.

وعن خوض نهائيات الكونفدرالية في المغرب أوضح علي جبر أنه كان يتمنى أن تسير الأمور على طبيعتها وألا يدخل أي تعديل في شكل البطولة حتى المباراة النهائية لتقام جميعها ذهابا وإيابا ولكن بسبب الظروف الحالية سيضطر الفريق لعب مباراة واحدة في نصف النهائي أمام حوريا كوناكري والقرار له ميزات تتمثل في خوض اللقاء بملعب جيد وفي أجواء مناسبة كما أن مباراة إياب نصف النهائي كانت ستكون في غينيا، والعيب أنها مواجهة واحدة وبها بعض المخاطر ولكن في النهاية بيراميدز هدفه اللقب ولا يخشى أي منافس وسيلعب تحت أي ظرف.

حول تجديد عقده وتمديده مؤخرا مع بيراميدز حتى ٢٠٢٤ قال علي جبر إن قرار التجديد لم يأخذ منه لحظة تفكير واحدة وقرر فورا الاستمرار مع النادي وتوقيع عقده الجديد لأنه يشعر بالراحة داخل النادي والإدارة توفر كل شيء للفريق واللاعبين والجهاز الفني والطموح موجود لدى الجميع بوضع بيراميدز في المكانة التي يستحقها والمنافسة على كل الألقاب.

اختتم علي جبر تصريحاته مؤكدا أن منتخب مصر هدف أساسي له ويجب لأي لاعب أن يضع اللعب للمنتخب في مقدمة أولوياته، ومنذ سنوات طويلة وهو كان خيارا أساسيا للمدرب السابق هيكتور كوبر ولعب معه كل المباريات، وفي فترة أجيري انضم ٤ مرات وغاب عن البطولة الأفريقية في مصر فقط لظروف خاصة، ومؤخرا غاب عن اختيارات حسام البدري المدرب الحالي للإصابة، وهدفه أن يكون الخيار الأول لجهاز المنتخب في الفترة المقبلة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

علي جبر بيراميدز الكونفدرالية

أخبار تهمك

نجم أياكس يتهم زيدان بفشل انضمامه إلى ريال مدريد

منذ ساعتين و 10 دقيقة

النقل تعلن زيادة أسعار هذه القطارات رسميا بداية من الغد (التفاصيل)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 409 إصابة جديدة بكورونا.. و37 حالة وفاة

منذ أقل من ساعتين

إطلالة جديدة لنجم ليفربول محمد صلاح قبل عيد الأضحى

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الموت يُفجع الفنانة رحاب الجمل

منذ حوالي 14 ساعة

السجن 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه على منار سامى فتاة "التيك توك"

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يخطط لخطف نجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

فايلر يحدد شرطًا وحيدًا لضم مدافع الفراعنة

منذ 41 دقيقة

الأهلي يكذب خبر سحب شارة القيادة من أحمد فتحي بطريقته

منذ ساعة و 10 دقيقة

خبير سياسي يكشف حقيقة لجوء مصر للحل العسكري في سد النهضة

منذ حوالي 16 ساعة

بيان عاجل من النائب العام بشأن تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي

منذ أقل من ساعتين

ريال مدريد يُعلن رحيل لاعب آخر

منذ ساعة و 10 دقيقة

بعد فشل صفقة موليكا.. فايلر يطلب ضم الدبابة النيجيرية للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

لاوتارو يحسم مستقبله مع برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يتخذ قرارًا جديدًا بشأن معاري الأهلي

منذ ساعتين و 40 دقيقة

ننشر مواعيد القطارات الجديدة المقرر زيادة أسعار تذاكرها غدا

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

ليفربول يفقد "لوفرين" 3 أسابيع

مدرب الأهلي السعودي: البديات دائما صعبة.. والتعاون سجل من فرصة واحدة

رئيس الزمالك يحدد بديل "أوباما" أمام بيراميدز

أحمد حسن: بيراميدز جاهز لمباراة الداخلية.. وكنت أتمنى نقل اللقاء لملعب آخر

تصريح صادم من إسماعيل يوسف عن باسم مرسي

حوار - محمد مجلى: توقيعى للقلعة الحمراء مجرد اجتهادات والقرار بيد "الذئاب".. وهذه رسالتى لمسؤولي وجماهير بنى سويف

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:29 م

بيان عاجل من النائب العام بشأن تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي

عاجل.. الصحة: تسجيل 409 إصابة جديدة بكورونا.. و37 حالة وفاة

10:32 م

ريال مدريد يُعلن رحيل لاعب آخر

11:01 م

الأهلي يخطط لخطف نجم الزمالك

10:33 م

خبير سياسي يكشف حقيقة لجوء مصر للحل العسكري في سد النهضة

08:27 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»