البورصة الأمريكية ترتفع بالختام بدعم من قرار الاحتياطي الفيدرالي

تحولت البورصة الأمريكية للارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، بدعم من قرار الاحتياطي الفيدرالي بالإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير مع الإشارة إلى أن تعافي إلى حد ما للنشاط الاقنصادي الأمريكي في الأشهر الأخيرة.





وأكد رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول أن الاقتصاد لا يزال يحتاج إلى دعم من السياسة المالية والنقدية مع استمرار تأثير فيروس كورونا.





وارتفعت أسهم التكنولوجيا مع شهادة رؤساء شركات آبل وجوجل وأمازون وفيسبوك للدفاع عن سوق التكنولوجيا شديد التنافسية أمام الكونجرس.





وكشفت بيانات اقتصادية عن تراجع عجز الميزان التجاري السلعي في الولايات المتحدة بعكس التوقعات، فيما ارتفعت مبيعات المنازل الأمريكية قيد الانتظار بأكثر من 16 بالمائة.





وعند الختام، ارتفع مؤشر "داو جونز" بنحو 0.6 بالمائة أو ما يعادل 160 نقطة إلى 26539.5 نقطة.





كما زاد "ستاندرد آند بورز" بنسبة 1.2 بالمائة مسجلاً 3258.4 نقطة، وارتفع "ناسداك" بنحو 1.3بالمائة إلى 10542 نقطة.





وبحلول الساعة 8.10 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.4 بالمائة إلى 93.343.