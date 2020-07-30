ريال مدريد يُعلن رحيل لاعب آخر

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 11:01 م
بوابة الفجر
أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، رحيل لاعب الفريق جورج دي فروتوس إلى صفوف فريق ليفانتي بداية من الموسم المقبلة.

ووجه النادي  الإسباني عبر موقعه الرسمي، اليوم الأربعاء، الشكر لفروتوس على تفانيه واحترافيته خلال فترة وجوده في أكاديمية النادي، كما تمنى الريال التوفيق للاعبه في الفترة القادمة.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي في السابع من أغسطس المقبل، في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، حيث خسر الفريق الملكي 1 / 2 في مباراة الذهاب التي أٌقيمت في العاصمة الإسبانية مدريد.

وكان ريال مدريد توج بلقب الدوري الإسباني للمرة 34 في تاريخه، بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز الأول برصيد 87 نقطة بفارق خمس نقاط أمام غريمه التقليدي برشلونة صاحب المركز الثاني.

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