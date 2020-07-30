خبير اقتصادي: مبادرة "مايغلاش عليك" تُعيد إحياء الصناعة المحلية

مبادرة ميغلاش عليك على بطاقات التموين 2020



رابط التسجيل في مبادرة ميغلااش عليك وزارة التموين 2020





بدات مؤشرات البحث تتزايد على مدار الساعات الماضية للاجل معرفة تفاصيل التسجيل على مبادرة ميغلاش عليك التي جاءت تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاخ السيسي، والتي جائت وتتنوع على نحو السلع والمنتجات المصرية الاستهلاكية بمنع بعض الخصومات مع صرف الدعومات التموينية.





قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن المبادرة الرئاسية "مايغلاش عليك" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي هدفها تطوير الصناعة المحلية وإحيائها من جديد، وجذب ثقة المستهلك المصري في منتجات بلده ودفع عجلة الإنتاج إلى الأمام.وأضاف "شعيب"، خلال لقائه ببرنامج "علامة استفهام"، الذي يقدمه الإعلامي مصعب العباسي، والمذاع على قناة "mtc"، أن الاقتصاد المصري يواجه أزمة كبيرة بسبب الاعتماد على الاستيراد بشكل رئيسي في أغلب استهلاكه، حيث تصل فاتورة الاستيراد في العام إلى حوالي 60 مليار دولار أمريكي، أي ما يوازي 5 مليارات دولار شهريًا، وهو ما يخلق صعوبة في الحصول على العملة الصعبة.وكشف شعيب عن أن البنك المركزي أطلق أيضًا مبادرة لتشجيع المواطن المصري على شراء السلع المحلية، وذلك بتسهيل عملية استيراد الماكينات للمصانع المصرية بحيث يكون لديهم نفس القدرة على إنتاج المنتج المحلي بمواصفات المنتج الأجنبي.يبحث الكثيرون عن رابط التسجيل في مبادرة “ميغلاش عليك” والتي أطلق رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي من أجل أن يستفيد أكبر قدر ممكن من المواطنين من الخصومات التي تم فرضها على العديد من السلع التابعة لوزارة التموين في مختلف أنحاء الجمهورية.قبل الخوض في تفاصيل أكثر حول رابط التسجيل في مبادرة ميغلاش عليك، دعنا في بداية الأمر نوضح ما هي مبادرة “ميغلاش عليك” وما هو الهدف من وراء إطلاق تلك المبادرة من قبل الحكومة المصرية.مبادرة ميغلاش عليك: هي مبادرة حكومية مدعومة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية وتهدف إلى خلق خصومات كبيرة على أبرز السلع والمنتجات التي يحتاج إليها جميع المواطنين في مختلف المحافظات.ومن بين أبرز مميزات تلك المبادرة هو وصول دعم الفرد إلى نحو 200 جنيه وبحد أقصى 1000 جنيه للبطاقة، وذلك على أن يكون الحد الأقصى للشراء هو 10 الآف جنيه مصري وذلك بالنسبة لمحدودي الدخل.خصصت وزارة التموين والتجارة الداخلية رابط محدد من أجل أن يتمكن كل المواطنين من التسجيل في مبادرة ميغلاش عليك والاستفادة من كل مميزاتها خلال الفترة المقبلة بدون أي مشاكل تذكر.وقد جاء رابط التسجيل في مبادرة ميغلاش عليك 2020 على هذا النحو التالي: “من هنا“.والجدير بالذكر بأن وزارة التموين كانت قد كشفت عن أهم السلع والمنتجات التي تشملهم تلك المبادرة، وقد جاءت على النحو التالي:الأجهزة المنزلية.الملابس الجاهزة.منتجات الجلود بمختلف أنواعها وخاماتها.الأثاث والمفروشات بكل أنواعها.كافة منتجات تجهيزات المنازل والتشطيبات.