قرية بأسوان تؤسس حملة لمكافحة المخدرات

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قال مدحت مدثر، موجة بالتربي والتعليم وعضو لجنة مكافحة المخدرات بنجع المحطة، إن أهالى القرية استنكروا ارتفاع نسب تعاطى المخدرات بين الشباب ما دفعهم إلى تشكيل لجنة وعمل جمعية عمومية من الأهالى، من أجل التنبية من خطورة الإدمان والمخدرات، لافتًا إلى أن الأهالى أبلغوا مديرية أمن أسوان، بهذه اللجنة والحملة التى تقوم بها.



وأضاف " مدثر "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الحملة تأتى من باب المشاركة المجتمعية، ومساعدة رجال الأمن ومكافحة الإدمان، موضحًا أن هذه الظاهرة دخيلة علي القرية ولم تكن متواجدة فى السابق، ولكن مع انتشار البطالة وعدم وجود فرص عمل جعل الشباب يتوجه لتعاطى المخدرات.



وأشار "مدثر"، إلى أن أهالى القرية شكلوا لجان تمنع دخول الغرباء إلى القرية حتى لا يجلب أحد المخدرات إلى الداخل، مشددًا على أن الحملة كان لها مردود إيجابي.



واعتمد مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي؛ ورئيس مجلس إدارة الصندوق، مشروع الخطة القومية لخفض الطلب على المخدرات والتدابير التنفيذية للوزارات والجهات المعنية عن خمسه سنوات المقبلة فى الفترة من 2020 2025.



ويأتي ذلك تمهيدا لعرض الخطة على مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة لإتخاذ قرار بشأنها.



وأعلنت "القباج"، استمرار الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان وأن عدد مرضى الإدمان الذين استفادوا من الخدمات العلاجية عن طريق الخط الساخن للصندوق "16023" خلال عام 20192020 بلغ 127 ألف مريض ترددوا على المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن، وعددها 23 مركزا بـ 14 محافظة وتنوعت الخدمات ما بين مكالمات للمتابعة، وأخرى للمشورة بجانب تقديم العلاج مجانا وفي سرية تامة.



ووجهت "القباج"، باستمرار دعم المتعافين وتمكينهم اقتصاديا من خلال توفير التمويل اللازم وإقراض المتعافين من بنك ناصر الاجتماعي، ضمن مبادرة "بداية جديدة" لإنشاء مشروعات صغيرة لهم تساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة ويساعدهم في الإنفاق على أسرهم.







من جانبه أستعرض عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أبرز إنجازات الصندوق والأنشطة التي تم تنفيذها خلال الفترة من يوليو 2019 وحتى يونيه 2020، حيث تم إفتتاح مراكز لتأهيل وعلاج مرضى الإدمان بمحافظة المنيا بسعة 126 سريرا وأيضا بمحافظة مطروح بسعة 90 سرير.





















