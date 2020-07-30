الجفري: الله يدنو من الحجاج يوم عرفة.. وأفضل أوقات الدعاء من الظهر للمغرب



وأضاف الجفري في لقائه ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" أن الله سبحانه وتعالى يباهي بنا ملائكته، وهذا اليوم هو أشد الشياطين خزيًا، متابعًا "أرواحنا تتفاعل مع الجمال لأنها تشتاق إلى الجمال الأقدس، وشرط الوقوف بعرفة للمغفرة أن يكون ملبس الحاج وماله حلال".



وأشار الحبيب علي الجفري، إلى أن الدعاء يكون مستجاب بمجرد نظر الإنسان إلى الكعبة، مستطردًا "الإنسان عليه الدعاء بلا تكلف وبلغة بسيطة والاسترشاد بأدعية الصالحين، والصيام مستحب في هذا اليوم لغير الحجاج ومن يصوم يغفر له سنة ماضية وقادمة".



دعاء يوم عرفة



من ناحية أخرى كشف الدكتور مبروك عطية، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، عن دعاء يوم عرفة وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو كل شيء قدير.



وقال "عطية"، في لقائه عبر سكايب ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "ام بي سي مصر" أن صيام يوم عرفة سنة للقادر عليه من غير الحجيج.



وأضاف أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، أن الرسول صلى الله عليه وسلم احتسب إلى الله أن يغفر صيام عرفة سنة مضت وأخرى قادمة.



موسم حج استثنائي



تقود المملكة العربية السعودية هذا العام، موسم حج استثنائي، حيث يتوافد عدد محدود من ضيوف الرحمن من مناطق المملكة على الحرم المكي، بعد أن انتهت السلطات استعداداتها لاستقبالهم، وطبقت السلطات السعودية، آليات صحية، وإجراءات صارمة تساعد الحجاج منذ وصولهم، لتنظيم موسم حج خال من فيروس كورونا.



البروتوكولات الصحية



اتخذت الحكومة السعودية، مجموعة من الاجراءات من أجل حج آمن وصحي يضمن سلامة ضيوف الرحمن، وأعلى الشروط الصحية، بالالتزام بالإجراءات الصارمة، والبروتوكولات الصحية، ولا تقبل التجاوز في منع إدخال الأطعمة للحرم المكي أو الأكل في الساحات الخارجية، وإزالة برادات مياه زمزم ومنع تخزين المياه، ومنع الدخول إلى منى ومزدلفة وعرفات بلا تصريح.

قال الداعية، الحبيب علي الجفري، إن شرف يوم عرفة مرتبط بالزمان والمكان لأنه قريب من وادي "نعمان الأراك" الذي خاطب فيه الله أرواح البشر جميعا، مشيرًا إلى أن الله سبحانه وتعالى يدنو من الحجاج في هذا اليوم من وقت الظهر وحتى المغرب ولذلك فالدعاء في هذا الوقت يكون مستجاب.