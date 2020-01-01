بتول عرفة ولايف ستايلز ستوديوز بفيديو كليب للفنان محمد سرور









سلمت المخرجة بتول عرفة النسخة النهائية من فيديو كليب أغنية "خليها على الله" للشركة المنتجة وبداءالعد العكسي لطرح الأغنية والفيديو كليب للفنان محمد سرور.





الأغنية صيفية وتحمل الكثير من روح الأمل والتفاؤل من حيث الكلمات واللحن والتوزيع الموسيقي.





قام بتأليف الكلمات الشاعر الموسيقي مؤمن راجح والحان د. مصطفى العسال والتوزيع الموسيقية أحمدحسام. وتم تسجيل الأغنية من قبل Brothers Music Studios بالقاهرة.





وقد قامت المخرجة بتول فرحة بإعداد فكرة تليق بروح الأغنية واعدة الجمهور بفيديو كليب بروح مريحةومبهره.



