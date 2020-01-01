الأهلي يخطط لخطف نجم الزمالك









يخطط النادي الأهلي لخطف نجم جديد من نجوم غريمه التقليدي نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .





وينوي الأهلي ضم يوسف "أوباما" نجم نادي الزمالك في نهاية الموسم الجاري لتدعيم مركز الهجوم خاصة بعد المستوى المميز الذي ظهر به.





وفتح الأهلي مفاوضات سرية مع أوباما في الساعات القليلة الماضية عن طريق أحد وكلاء اللاعبين لمعرفة موقف اللاعب من الانضمام إلى الفريق الأحمر.





وينتهي عقد يوسف أوباما مع نادي الزمالك بشكل رسمي بنهاية الموسم الجاري وبالتالي يحق له التوقيع مع أي نادي أخر في الصيف مجانا.





ويحاول الفارس الأبيض تجديد عقد أوباما منذ فترة ولكن هناك خلاف حاليا بين اللاعب والنادي بسبب مطالبه المادية التي يرفص الأبيض تنفيذها.



