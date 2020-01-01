استعداداً لعيد الأضحى "حماية المستهلك" ينفذ 52 حملة فى 17 محافظة





- ضبط 12 طن دواجن منتهية الصلاحية ، و 9 طن لحوم فاسدة ، و 1440 لتر لبن غير صالح للاستخدام الادمى بالمحافظات ، وضبط 24 طن ملح و 16500 علبة سجائر تم حبسهم عن البيع









- رئيس الجهاز : استمرار الحملات المكثفة لضبط الاسواق بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة ..وصحة وسلامة المستهلك المصري علي رأس أولوياتنا .













في ضوء الاجراءات التى يتخذها جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق وصون مصالح المستهلكين تنفيذاً لمقتضيات القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك ، وتأكيداً لاهتمام الدولة بتوفير المنتجات والسلع والمستلزمات الطبية لكافة المواطنين بأسعار مناسبة وبجودة عاليه، وانطلاقاً من توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية بتنفيذ حملات رقابية علي الاسواق والمحلات التجارية والمصانع غير المرخصة والتصدى بكل حزم لكافة الظواهر السلبية بالاسواق والتى تضر بمصالح المواطن المصري .





وفى ضوء اجراءات الجهاز لإحكام الرقابة على الأسواق استعداداً للاحتفال بعيد الأضحى المبارك ، فقد قام جهاز حماية المستهلك وأفرعه بالمحافظات خلال الفتره من 18 الي 23 يوليو الجارى بتنفيذ عدد 52 حملة متميزه بمحافظات (القاهرة ، الاسكندرية ، الدقهلية ، البحيرة ، كفر الشيخ ، الشرقية ، القليوبية ، المنوفية ، بورسعيد ، جنوب سيناء ، اسوان ، قنا ، سوهاج ، المنيا ، الفيوم ، بنى سويف ، اسيوط ) أسفرت عن تحرير 357 محضر ، وذلك بالتنسيق مع كافة الاجهزة الرقابية المعنية بضبط الأسواق ،حيث حققت تلك الحملات نتائج إيجابية ساهمت في تحقيق رؤية الجهاز والتي تخلص في صون وحماية حقوق المستهلكين ،ومواجهة كافة الممارسات الضارة بالأسواق وتعزيز دوره في مجال تطبيق القانون والحفاظ علي صحة وسلامة المستهلكين وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الاسواق ،و تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال ماتكشف من مخالفات وعرضها والمسئولين عنها والمضبوطات علي النيابات المختصة بالمحافظات.









صرح الدكتور /أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي أن حملات الجهاز بالإشتراك مع الجهات الرقابية خلال الفترة من 18-23 من الشهر الجاري قد أسفرت عن الأتي:









- في مجال المنتجات الغذائية واللحوم:

- قبيل عيد الاضحى تم تكثيف الحملات على المجازر والثلاجات والمتاجر الغذائية واسفر ذلك عن تحرير عدد ( 83 ) محضر فى القاهرة الكبرى والمحافظات وتم التنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية و مديرية الطب البيطرى والادارة العامة لمراقبة التغذية تم توجيه حملة واسفر ذلك عن ضبط ( 12 ) طن لحوم وهياكل دواجن منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص فى احد الثلاجات الكبرى بمنطقة البدرشين ، كما تم ضبط ( 9 ) طن من اللحوم الحية والمستوردة والدواجن المجمدة وكبدة مجهولة المصدر وبدون فواتير او ظهر عليها تغير شديد فى اللون وانبعاث رائحه كريهه او غير مدون عليها تاريخ انتاج وتاريخ انتهاء و (34 ) طن ملح طعام تم حبسهم عن التداول ومنع بيعهم ، ( 1440 ) لتر البان فاسدة وغير صالحه للإستهلاك الأدمى ، ( 522 ) كيلو جبنة بدون فواتير ، ( 1 ) طن و ( 158.5 ) كجم جبن موتزاريلا ورومى وجبن ابيض وجبن شيدر متغيرة الخواص ، (1 ) طن و ( 500 ) كجم سكر مجهول المصدر وبدون فواتير ، (1 ) طن سكر تموينى مدعم و(220) كجم سكر تباع فى السوق السوداء ، ( 1040 ) لتر عسل اسود ، ( 10 ) علب تونة منتهية الصلاحية ، (212 ) علبه زبادى ، ( 6 ) شيكارة مكرونة ، ( 29400 ) عبوة عصير ومقرمشات واصناف متنوعة مجهولة المصدر، ( 529 ) قطعه بسكويت وكيك واصناف متنوعه منتهية الصلاحية ، (200 ) كجم مخلل وتم التحفظ على المضبوطات والاحالة للنيابة .









وفى مجال الادوية ومستحضرات التجميل : فى المنيا تم تحرير ( 3 ) محاضر لنقل أدوية بمخالفة قانون الصيادلة , لعدم مراعاة إشتراطات نقل وتخزين الأدوية مما يعرضها للفساد وتم التحفظ على المضبوطات واحالة الواقعة للنيابة ، و فى شبين الكوم بالمنوفية تم ضبط مستحضرات تجميل بعدد ( 327 ) صنف متنوع ومجهولة المصدر وبلد المنشأ وتحرر محضر بالواقعه والاحالة للنيابة .









- - وفي مجال الإعلان عن الأسعار :تم تحرير عدد 92 محضر لعدم الاعلان عن الأسعار في المحال مختلفة النشاط ،وفي مجال البيع بأزيد من السعر المعلن: فقدتم تحرير عدد 13 محضر وتم الاحالة الي النيابة العامة لأتخاذ شئونها، كما تم ضبط عدد ( 16500 ) علبة سجائر تم حبسها عن التداول ومنع بيعها وانواع اخرى مجهولة المصدر بدون فواتير وتحرر المحضر اللازم والاحالة للنيابة ، وفى البحيرة تم ضبط 5708 لتر زيوت سيارات مجهولة المصدر ، كما تتم تحرير عدد 3 محاضر استعمال اسطوانات الغاز المنزلى فى الاغراض التجارية بسبب تجميع عدد(400 ) اسطوانه غاز منزلى فى الدقهلية.









- وفى مجال الاعلانات المضللة : فى الاسكندرية تم ضبط عدد من مراكز الخدمة والصيانه للسلع المعمرة ( فى المنتزه و الجمرك) تقوم بالاعلان عبر الانترنت عن ماركات دون الحصول على ترخيص من صاحب العلامة التجارية ، وفى كفر الشيخ تم ضبط مصنع منظفات صناعية بدون ترخيص يقوم بتقليد العلامات التجارية و الماركات و لصق استيكرات على العبوات لا تتطابق مع الموجود داخل الزجاجات و تم التحفظ على عدد( 1158 ) عبوة من المنتج النهائى باجمالى عدد ( 2040 ) لتر تقريبا ، ( 560 ) استيكر تحمل علامات تجارية مقلدة ، ( 33 ) تنك به منظفات مختلفة الانواع ، ( 30 ) برميل منظفات مختلفة الانواع و ( 1000 ) عبوة فارغة سعة 5 لتر ، و تم التحفظ على المضبوطات والاحالة للنيابة .





وناشد رئيس الجهاز جموع المستهلكين بضرورة التأنى والتروى فى شراء السلع والمنتجات ولاسيما الطبية منها والتأكد من شرائها من مصادر موثوقة يتم مراقبتها ومتابعتها دورياً من الجهات الرقابية لضمان تحقيق الغرض الذى تم الشراء من أجله وهو الحماية والوقاية ، والابتعاد عن المنتجات مجهولة المصد ر غير المطابقة للمواصفات لأنها قد تؤدى الى نتيجة عكسية وتعرض صحتهم للخطر .



