رسميًا...نادي منتخب السويس يجدد تعاقده مع مديره الفني

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 10:27 م
بوابة الفجر
ماهر مدحت
قرر مجلس إدارة نادي منتخب السويس برئاسة إسماعيل بدرة، تجديد عقد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي "أشرف خضر" ومنحه الثقة مع الفريق من جديد بدوري القسم الثاني.

حيث يمتد عقد أشرف خضر المدير الفني للفريق حتي عام "2021" لتأهيل الفريق للمنافسة علي الصعود لبطولة الدوري المصري الممتاز، حيث يشارك الفريق في مجموعة القاهرة بدوري الدرجة الثانية.

وجاء قرار مجلس إدارة الفريق بتجديد عقد المدير الفني نظرًا لتطور مستوي الفريق في منافسات المجموعة الأولي بدوري الدرجة الثانية، والمنافسة علي خطف بطاقة التأهل لدوري الأضواء والشهرة.

وشهد الفريق تطور في أداء اللاعبين قبل توقف النشاط الرياضي بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، مما دفع مجلس الإدارة لتجديد الثقة في المدير الفني مرة أخري.

الجدير بالذكر أن يحتل نادي منتخب السويس في جدول ترتيب المجموعة الأولي "مجموعة القاهرة" بدوري المظاليم، المركز الخامس برصيد "25" نقطة بعدما خاض "17" مباراة.

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