تسوية مستحقات الاتحاد لدى برزينتيشن.. ومنحها حق تسويق VAR

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 10:26 م
بوابة الفجر
محمد جمال

قام الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة السيد عمرو الجنايني بتسوية الأزمة التي حدثت مؤخرا مع شركة برزينتيشن سبورت الشركة الراعية لحقوق الاتحاد ، وذلك من خلال سلسلة من الاجتماعات جمعت بين أعضاء اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد وقيادات الشركة وتوجت بالاجتماع الأخير الذي شهد اتفاقا بين السيدين عمرو الجنايني رئيس الاتحاد المصري وزكي عبد الحميد العضو المنتدب للشئون التجارية لشركة برزينتيشن سبورت على تسوية المستحقات السابقة مما أنعش خزينة الاتحاد بجزء كبير من مستحقاته لدى الشركة.

كما اتفق الجانبان على توسيع إطار التعاون والشراكة بينهما ، حيث توصلا إلى اتفاق جديد يقضي بتسويق خدمة تقنية VAR في مباريات المسابقات المحلية ، وهو الاتفاق الذي من شأنه سيوفر على الاتحاد التكلفة المالية للتقنية الحديثة.

وكان الاتحاد المصري قد سبق أن أعلن عن تحمله لنفقات تقنية VAR بهدف رفع مستوى المسابقات المحلية من خلال مشروع طموح يستهدف تملك أحدث  أجهزة وأدوات التقنية بعد ثلاث سنوات وفق سياسة التملك التأجيري.

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