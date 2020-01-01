121 % ارتفاع بطلبات الرهن العقاريى الأمريكي على أساس سنوي





أظهرت بيانات جمعية المصرفيين للرهن العقاري الصادرة اليوم الأربعاء، تراجع طلبات الرهن العقاري في الولايات المتحدة بنسبة 0.8 بالمائة خلال الأسبوع المنتهي في 24 يوليو الجاري مقارنة مع الأسبوع السابق له.





وانخفضت طلبات إعادة تمويل قرض لشراء المنازل بنسبة 0.4 بالمائة في الأسبوع الماضي، مقارنة مع الأسبوع السابق له، لكنها ارتفعت بنحو 121 بالمائة عن نفس الفترة من 2019.





كما تراجعت طلبات الحصول على قرض لشراء منزل بنحو 2 بالمائة خلال الأسبوع الماضي، لكنه أعلى بنسبة 21 بالمائة عن الفترة المقارنة من العام المنصرم.





واستقر متوسط معدل الفائدة على الرهن العقاري لآجل 30 عاماً لقرض بقيمة 514.400 ألف دولار أو أقل عند3.20 بالمائة في الأسبوع الماضي، قرب أدنى مستوى في تاريخه المسجل عند 3.19 بالمائة.





فيما ارتفعت حصة إعادة التمويل من إجمالي أنشطة الرهن العقاري إلى 65.1 بالمائة خلال الأسبوع الماضي، مقارنة مع 64.8 بالمائة في الأسبوع السابق له.