منافسة شرسة بين رباعي قمة المجموعة الثالثة بالممتاز "ب"

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 10:21 م
بوابة الفجر
ماهر مدحت
تشهد المجموعة الثالثة "مجموعة بحري" بدوري الدرجة الثانية المصري منافسة مشتعلة بين دمنهور وغزل المحلة، وفاركو، والمنصورة، لخطف بطاقة التأهل للدوري المصري الممتاز.


حيث يسعي نادي ألعاب دمنهور لخطف بطاقة التأهل للدوري الممتاز بعدما غاب "7" سنوات عن دوري الأضواء، بعدما صعد الفريق الأزرق للدوري المصري عام"2013" تحت قيادة أحمد عاشور.

ويحتل نادي ألعاب دمنهور صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة بالممتاز ب، بعدما خاض "17" مباراة ، برصيد "33" نقطة.

ويأتي غزل المحلة في المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثالثة بالممتاز ب برصيد "32" نقطة، بعدما خاض "17" مباراة، ليطارد نظيره دمنهور علي خطف بطاقة التأهل.

ويحتل المركز الثالث فاركو برصيد "32" نقطة منافسًا غزل المحلة علي المركز الثاني، ومطاردة الفريق البحيراوي علي الصدارة، بعدما كان متصدرًا في بداية البطولة.

ويأتي في المركز الرابع المنصورة برصيد "30" نقطة مطاردًا الثلاثة مراكز الأولي لخطف بطاقة التأهل لبطولة الدوري المصري الممتاز.

حيث يسعي نادي المنصورة لخطف بطاقة التأهل لدوري الأضواء والشهرة من جديد ، بعد غياب عن بطولة الدوري المصري منذ دوري "2008-2009".

والجدير بالذكر أن توقف النشاط الرياضي في مصر منذ شهر مارس الماضي بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، وقرر وزير الشباب والرياضة عودة النشاط الرياضي، على أن يقام دوري المظاليم في 20 سبتمبر المقبل.

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