فيروس كورونا يضرب 3 أندية إسبانية

أعلنت رابطة كرة القدم الإسبانية ، اليوم الأربعاء ، عن ثلاث حالات إيجابية أخرى مصابة بفيروس كورونا المستجد، من شأنها أن تؤثر على الفرق المتنافسة ببطولة الدوري الأوروبي والأدوار المؤهلة لدوري الدرجة الأولى الإسباني.

ويستعد فريق أشبيلية الإسباني لمواجهة روما الإيطالي الأسبوع القادم في بطولة الدوري الأوروبي، لكنه سيفتقد خدمات لاعب واحد على الأقل، لم يتم الكشف عن هويته بعد، بعد إصابته بفيروس كورونا.

وذكر النادي الأندلسي: "يفيد نادي إشبيلية أنه بعد اختبارات فيروس (كوفيد – 19) التي أجريت يوم الأحد الماضي على اللاعبين والمدربين وبقية العاملين ، جاء اختبار لأحد أعضاء الفريق الأول إيجابيا".

وأضاف أشبيلية: "اللاعب المصاب لم تظهر عليه أي أعراض، يتمتع بصحة جيدة، وهو معزول في المنزل".

وأعلن فريقا ألميريا وسرقسطة، اللذان ينتظران المشاركة في الأدوار المؤهلة لدوري الدرجة الأولى الإسباني، عن وجود حالة إيجابية في كل منهما.

وعقب تأهل هويسكا وقادش للدرجة الأولى مباشرة بعد احتلالهما المركزين الأول والثاني على الترتيب في دوري الدرجة الثانية هذا الموسم، تخوض الفرق التي احتلت من المراكز الثالث حتى السادس أدوارا فاصلة لتحديد الفريق الثالث المتأهل.

وقرر سرقسطة، الذي احتل المركز الثالث بدوري الدرجة الثانية، إيقاف جميع الحصص التدريبية وطلب من لاعبيه عزل أنفسهم.

وذكر بيان لسرقسطة "النادي على اتصال مع رابطة الدوري الأسباني لتنظيم اختبارات جديدة لجميع أعضاء الفريق غدا (الخميس)".

أضاف النادي "بالإضافة إلى ذلك، تم اتخاذ الأوامر بتطهير مرافق التدريب على الفور".

وكشف نادي ألميريا أيضا عن وجود حالة إيجابية في صفوفه، ليقرر إلغاء تدريباته وإرسال لاعبيه لمنازلهم.

وأشار بيان للنادي "بعد إجراء اختبارات طبية لفيروس (كوفيد – 19) أمس الثلاثاء تم اكتشاف حالة إيجابية لأحد أعضاء الفريق".

وكان مقررا أن يلتقي سرقسطة مع مضيفه إليتشي، وألميريا مع مضيفه جيرونا غدا الخميس في ذهاب الدور الأول للأدوار الفاصلة المؤهلة لدوري الدرجة الأولى.