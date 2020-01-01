عمرو دياب يطرح البوستر الدعائي لأغنية "يا بلدنا يا حلوة"

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 10:24 م
عمرو دياب
عمرو دياب
نور طلعت
طرح الهضبة عمرو دياب، منذ قليل البوستر الرسمي لأغنيته الجديدة يا بلدنا يا حلوة، وذلك عبر حسابه الخاص بموقع الصور انستجرام.

وانتهى دياب، من وضع اللمسات النهائية على الأغنية، استعدادا طرحها في الساعات المقبلة، بالتزامن مع أول أيام عيد الأضحى.

الأغنية وطنية مُهداه لمصر ولشعبها العريق وتهدف أيضًا للترويج السياحي، وهي من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع طارق مدكور، وتم تصويرها كفيديو كليب في شارع المُعز لدين الله بالقاهرة القديمة تحت إشراف المخرج طارق العريان.

وانفرد "الفجر الفني" منذ أسابيع بخبر يفيد انتهاء الهضبة عمرو دياب، من تسجيل أغنية وطنية جديدة لمصر.

جدير بالذكر أن الفنان عمرو دياب، بدأ بشكل رسمي العمل على ألبومه الغنائي الجديد، حيث نُفذ أكثر من فكرة جديدة
في الكلمات والألحان.

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