بسمة وهبة: العلمين الجديدة ملحمة وطنية خرجت في زمن قياسي

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 10:15 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
أشادت الإعلامية بسمة وهبة، في فقرتها الخاصة، "دبوس الشرف"، بالمهندس أسامة عبد الغني رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، مؤكدة: "يستاهل هو وكل اللى معه ألف دبوس شرف.. شكرًا مهندسة أسامة".

وقالت بسمة وهبة خلال برنامجها "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"،: "دبوس الشرف، للمهندس أسامة.. نحن أمام ملحمة وطنية كبيرة على ارض العلمين.. هذا الرجل صورة لكل الناس المتواجدة والتي تعمل بإخلاص هناك، حيث يقود آلاف العمال والمهندسين والفنيين ويتعاقد مع شركات عالمية ويؤدي عملة بصبر وإخلاص واحترافية عالية، ويظهر ذلك في كل مكان بالمدينة".

وأكدت الإعلامية بسمة وهبة، أن مشروع العلمين الجديدة، عملاق، ويظهر على أرض الواقع، وتم تنفيذه في زمن قياسي.

قام المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات لتنمية وتطوير المدن، بزيارة تفقدية لمدينة العلمين الجديدة، يرافقه المهندس علاء عبدالعزيز، مساعد نائب رئيس الهيئة للتنمية وتطوير المدن، وعدد من قيادات الهيئة والمهندس أسامة عبدالغني، رئيس جهاز تنمية المدينة، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات المختلفة الجاري تنفيذها بالمدينة والوقوف على ما تم بها من أعمال.

واستهل المهندس عبدالمطلب ممدوح، ومرافقوه جولتهم، بتفقد منطقة "الداون تاون" حيث أكد على ضرورة الاهتمام بجودة التشطيبات بكل المبانى، وكذا التزام الشركات المنفذة بالمواعيد المقررة للانتهاء من الأعمال بالمنطقة، ثم توجه إلى منطقه الأبراج الشاطئية واطلع على ما تم تنفيذه من أعمال، وتجول بأحد الأبراج موجهًا بسرعة الانتهاء من الواجهات، مرورًا بالكباري والبواغيز بالمدينة.


كما تفقد نائب رئيس الهيئة، المنطقة الترفيهية وتجول بالمباني المقامة بها، وشدد على سرعة الانتهاء من أعمال اللاند سكيب حول المنطقة، بالإضافة إلى تفقد منطقة الحي اللاتيني، وأكد على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني لإنجاز الأعمال بالحي، وكذا تفقد كومباوند الـ٧٠٠ فدان للوقوف على مدى الالتزام بالجداول الزمنية بالمشروع.

وفى ختام جولته تفقد نائب رئيس الهيئة، موقع الجامعة الأهلية بالمدينة، وأكد على الاهتمام بأعمال اللاند سكيب الخاص بها حيث من المقرر بدء الدراسة بها العام المقبل، كما قام بتفقد مشروع سكن مصر، وشدد على الاهتمام بألوان الواجهات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

نجم أياكس يتهم زيدان بفشل انضمامه إلى ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

خبير سياسي يكشف حقيقة لجوء مصر للحل العسكري في سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

تحذير عاجل من أحمد موسى للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ يوم

إطلالة جديدة لنجم ليفربول محمد صلاح قبل عيد الأضحى

منذ أقل من ساعتين

السجن 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه على منار سامى فتاة "التيك توك"

منذ حوالي 10 ساعة

لاوتارو يحسم مستقبله مع برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يخطط لخطف نجم الزمالك

منذ 18 دقيقة

لاتسيو ينهي الاتفاق مع نجم ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

ننشر مواعيد القطارات الجديدة المقرر زيادة أسعار تذاكرها غدا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الموت يُفجع الفنانة رحاب الجمل

منذ حوالي 13 ساعة

النقل تعلن زيادة أسعار هذه القطارات رسميا بداية من الغد (التفاصيل)

منذ حوالي 7 ساعات

بعد فشل صفقة موليكا.. فايلر يطلب ضم الدبابة النيجيرية للأهلي

منذ ساعتين و 53 دقيقة

فان دي بيك يكشف سبب فشل انتقاله إلى ريال مدريد

منذ ساعتين و 15 دقيقة

فايلر يتخذ قرارًا جديدًا بشأن معاري الأهلي

منذ ساعة و 20 دقيقة

بعد تصريحات السيسي.. أول رد إثيوبي على نشوب نزاع عسكري مع مصر

منذ يوم

شريف إكرامي يكشف كواليس رحيله عن الأهلي

منذ ساعة الا ربع

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:11 م

النقل تعلن زيادة أسعار هذه القطارات رسميا بداية من الغد (التفاصيل)

إطلالة جديدة لنجم ليفربول محمد صلاح قبل عيد الأضحى

09:02 م

بعد تصريحات السيسي.. أول رد إثيوبي على نشوب نزاع عسكري مع مصر

06:38 م

خبير سياسي يكشف حقيقة لجوء مصر للحل العسكري في سد النهضة

08:27 ص

لاوتارو يحسم مستقبله مع برشلونة

07:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»