دير مارمينا مريوط يستأنف فتح أبوابه أمام الزوار

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 10:14 م
أرشيفية
أرشيفية
حازم رفعت
قرر مجمع رهبان دير الشهيد مار مينا العجائبي للأقباط الأرثوذكس بصحراء مريوط غرب محافظة الإسكندرية، إستئناف عودة فتح أبوابه أمام الزوار، بدءًا من الإثنين المقبل.

جاء ذلك بعد إستمرار غلق أبواب الكنائس والأديرة علي مدار ٣ أشهر، طبقًا لقرار اللجنة الدائمة للمجمع المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية للحد من التجمعات في إطار محاربة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح بيان دير مار مينا العجائبي أن أبوابه ستفتح من الساعة صباحًا وحتي السابعة مساءًا، علي يقتصر الزيارة علي المزار فقط لأخذ البركة فقط دون حضور القداسات.

وشدد مجمع رهبان الدير علي ضرورة الإلتزام بتعليمات الإجراءات الوقائية المشددة؛ مع إرتداء الكمامات والتباعد الإجتماعي، ويمنع دخول أي شخص يظهر عليه أعراض مرضية من ارتفاع درجة حرارة الجسم وسعال أو أعراض تنفسية.

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كان قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بعث اليوم الأربعاء، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال البابا في برقيته "بالأصالة عن نفسي وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية يسرني أن أقدم لسيادتكم ولجميع أحبائنا المسلمين أصدق التهاني القلبية بحلول عيد الأضحى المبارك.

وأضاف "نصلي إلى الله أن يمتعكم بالصحة والقوة، ويمنحكم العون في مواجهة الأخطار والتحديات التي يواجهها الوطن، وأن يبارك جهودكم المخلصة التي تبذلونها في استكمال مشروع بناء مصر الحديثة لتحقيق آمال وطموحات المصريين".

واختتم البابا تواضروس قائلًا "دمتم محروسين بعناية الله وحفظه، ودام الخير والأمن والأمان لمصرنا الحبيبة وشعبها العظيم".

وبعث الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وجاء نص البرقية كالآتي: "يسعدني أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر بخالص التهاني القلبية وأصدق التمنيات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وندعو الله أن يعيده على شعب مصر العظيم بالسلام والاستقرار، وتظل مصر شامخة أبية أمام جميع التحديات. وكل عام وسيادتكم بخير".

كما بعث أيضًا ببرقيات تهنئة مماثلة لكل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد الطيب، الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، والمستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، والأستاذ الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، ووكيلي المجلس النائب السيد الشريف والنائب سليمان وهدان، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، ووزراء الدفاع والداخلية والأوقاف والعدل والتضامن الاجتماعي والتعليم والصحة والمالية والإسكان والثقافة وشؤون مجلس النواب والزراعة، ومحافظ البنك المركزي المصري، ومحافظي القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والبحر الأحمر والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان.
دير مارمينا مريوط يستأنف فتح أبوابه أمام الزوار
دير مارمينا مريوط يستأنف فتح أبوابه أمام الزوار

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