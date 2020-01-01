دير مارمينا مريوط يستأنف فتح أبوابه أمام الزوار

قرر مجمع رهبان دير الشهيد مار مينا العجائبي للأقباط الأرثوذكس بصحراء مريوط غرب محافظة الإسكندرية، إستئناف عودة فتح أبوابه أمام الزوار، بدءًا من الإثنين المقبل.





جاء ذلك بعد إستمرار غلق أبواب الكنائس والأديرة علي مدار ٣ أشهر، طبقًا لقرار اللجنة الدائمة للمجمع المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية للحد من التجمعات في إطار محاربة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.





وأوضح بيان دير مار مينا العجائبي أن أبوابه ستفتح من الساعة صباحًا وحتي السابعة مساءًا، علي يقتصر الزيارة علي المزار فقط لأخذ البركة فقط دون حضور القداسات.





وشدد مجمع رهبان الدير علي ضرورة الإلتزام بتعليمات الإجراءات الوقائية المشددة؛ مع إرتداء الكمامات والتباعد الإجتماعي، ويمنع دخول أي شخص يظهر عليه أعراض مرضية من ارتفاع درجة حرارة الجسم وسعال أو أعراض تنفسية.





اقرأ أيضا...