تحذير هام من الأرصاد بشأن طقس وقفة عرفات (فيديو)

قال الدكتور محمود شاهين، المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية ومدير مركز التنبؤات، إن درجات الحرارة على شمال وجنوب الصعيد تتجاوز الـ 40 درجة، وهذا شيء طبيعي في هذا الوقت من العام.





وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، ببرنامج "رأي عام"، على فضائية "تين"، أن درجات الحرارة في معدلاتها الطبيعية في هذه الفترة من العام، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة في هذه الفترة مما يزيد من شعورنا بارتفاع الحرارة.





وأوضح أن الشبورة المائية هي الظاهرة الجوية المؤثرة خلال هذه الفترة على الطرق الزراعية والطرق القريبة من المسطحات المائية، وتقل الرؤية من الثالثة فجرًا وحتى السابعة صباحًا.





وعن طقس يوم وقفة عيد الأضحى غدا الخميس، قال إن هناك ارتفاعات طفيفة في درجات الحرارة مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، مضيفًا أن هناك فرص لسقوط الأمطار ولكنها غير مؤثرة على الأنشطة اليومية.





أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس الموافق 30 يوليو 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.





طقس الخميس نهارًا





- شبورة مائية صباحًا، وطقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.





- طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة.





طقس الخميس ليلًا





- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.





- طقس لطيف على السواحل الشمالية.





- طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد.





الظواهر الطبيعية

- أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وجنوب الصعيد تكون رعدية أحيانًا.

- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.





الوصف الفني لخرائط الطقس





- تتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.











