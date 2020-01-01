شريف إكرامي يكشف كواليس رحيله عن الأهلي

كشف شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول بالأهلي، كواليس قراره بالرحيل عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري، وبدء تجربة جديدة في ناد آخر.

وأضاف، خلال مكالمة هاتفية في برنامج «السادسة»، عبر قناة الأهلي: "في البداية لم أدرك ما قيمة الشهرة ولعب كرة القدم وأن أصبح نجم ولاعب كرة كبير، ولكن الآن الأمر مختلف".

وأوضح: "الأمر لم يمر مرور الكرام علي، وأيضًا على والدي ولكني فضلت أن يعيش الصدمة مثل الجماهير وأن اتخذ القرار بمفردي".

وتابع: "فضلت أن أنهي مسيرة كبيرة مكللة بالبطولات والإنجازات بكل احترافية، لم يكن الأمر سهل على الإطلاق ولكني فضلت أن أختم مسيرتي بكل مصداقية".

ووجه حارس الأهلي، رسالة لجمهور القلعة الحمراء، قائلًا: "الجمهور (الدرع والسيف)، من كل قلبي أقدم نداء خاص للجماهير (دوركم مهم وتأثيركم قوي على النادي في كل القطاعات، السوشيال ميديا لديها دور كبير في نجاح النادي)".

واسترسل: "الأهلي دايما لديه تحديات كبيرة وكثيرة، ولكن بدعم جمهوره يتخطي كل ذلك، الشئ الوحيد الذي لم يتغير على مدار الأجيال هو (الجمهور)".