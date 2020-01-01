نجم أياكس يتهم زيدان بفشل انضمامه إلى ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الهولندي دوني فان دي بيك نجم خط وسط آياكس أمستردام الهولندي يعتقد أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني هو السبب وراء فشل إنتقاله إلى ريال مدريد في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.





وأفاد موقع ديفسنا سينترال الإسباني فإن فان دي بيك أخبر زملائه المقربين منه بأن زيدان يتحمل فشل إنتقاله الى النادي الملكي.





وأشار الموقع الإسباني إلى أن فان دي بيك كان قريبًا جداً من الإنتقال إلى ريال مدريد في الصيف الماضي كما أكدت تقارير صحفية أن ريال مدريد توصل لإتفاق مع النجم الهولندي للإنضمام اليهم في الصيف الحالي.





وأوضح الموقع الإسباني أن ريال مدريد لا ينوي الدخول في سوق الإنتقالات الصيفية الحالية وذلك في ظل الأزمة المالية التي تسبب بها فيروس كورونا، حيث يطمح الملكي لبيع بعض نجومه وليس الشراء.





وأكد الموقع الإسباني أن زين الدين زيدان لا يزال يضع بول بوجبا كهدف رئيسي لتدعيم خط وسط الملكي لذلك فإن المدير الفني الفرنسي تراجع عن فكرة التعاقد مع فان دي بيك.



