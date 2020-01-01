الفجر الرياضي فيديوهات الفجر الرياضي أهداف مباراة - لاتسيو 2 × 0 بريشيا الأربعاء 29/يوليه/2020 - 09:55 م محمد مرعي Advertisements حقق لاتسيو فوزًا غاليًا على حساب ضيفه بريشيا بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من الكالتشيو. أخبار تهمك السجن 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه على منار سامى فتاة "التيك توك" منذ حوالي 10 ساعة عاجل.. الموت يُفجع الفنانة رحاب الجمل منذ حوالي 12 ساعة بعد تصريحات السيسي.. أول رد إثيوبي على نشوب نزاع عسكري مع مصر منذ يوم النقل تعلن زيادة أسعار هذه القطارات رسميا بداية من الغد (التفاصيل) منذ حوالي 6 ساعات لاتسيو ينهي الاتفاق مع نجم ريال مدريد منذ حوالي 6 ساعات نجم أياكس يتهم زيدان بفشل انضمامه إلى ريال مدريد منذ 34 دقيقة طبيب الزمالك يكشف حجم إصابات ثلاثي الفريق في ودية الجيش منذ أقل من ساعتين ننشر مواعيد القطارات الجديدة المقرر زيادة أسعار تذاكرها غدا منذ حوالي 6 ساعات شريف إكرامي يكشف كواليس رحيله عن الأهلي منذ نصف ساعة فان دي بيك يكشف سبب فشل انتقاله إلى ريال مدريد منذ ساعتين بعد فشل صفقة موليكا.. فايلر يطلب ضم الدبابة النيجيرية للأهلي منذ ساعتين و 37 دقيقة إطلالة جديدة لنجم ليفربول محمد صلاح قبل عيد الأضحى منذ ساعة و نصف لاوتارو يحسم مستقبله مع برشلونة منذ حوالي 3 ساعات تحذير عاجل من أحمد موسى للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو) منذ يوم فايلر يتخذ قرارًا جديدًا بشأن معاري الأهلي منذ ساعة خبير سياسي يكشف حقيقة لجوء مصر للحل العسكري في سد النهضة منذ حوالي 14 ساعة