أهداف مباراة - لاتسيو 2 × 0 بريشيا

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 09:55 م
بوابة الفجر
محمد مرعي
حقق لاتسيو فوزًا غاليًا على حساب ضيفه بريشيا بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من الكالتشيو.


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